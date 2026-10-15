El Gobierno de México y la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migraciones, INM, dieron a conocer el paso a paso para que nacionales y extranjeros mayores de edad con pasaporte electrónico puedan ingresar al país mucho más rápido pasando por los Filtros Migratorios Autónomos, FMA, disponibles en varios aeropuertos internacionales del país.

“Viajera, viajero viaja rápido y seguro. Usa los Filtros Migratorios Autónomos. Escanea tu pasaporte, válida tu identidad y descarga tu FMM en segundos”, comunicó el IMN. El proceso es muy sencillo y se hace siguiendo estos seis pasos :

El pasajero debe ubicar la unifila correspondiente y tener exclusivamente supasaporte a la mano. Abrir el pasaporte en la hoja que contiene su fotografía y sus datos personales. Colocar su pasaporte en el escáner. Ingresar a la esclusa; dentro de ésta se tomará una fotografía para realizar unaverificación facial del pasajero. Se llevarán a cabo una serie de validaciones sobre la información biográfica,biométrica y del vuelo. Finalmente; una vez que el pasajero haya completado el proceso se emitirá unticket con un código QR y un sello digital.

Paso a paso de cómo usar el FMA en los aeropuertos habilitados en México. INM

Todos los pasajeros que hagan uso de los FMA deberán escanear el código QR del ticket la Forma Migratoria Múltiple Digital y conservarlo, ya que puede ser requerido por personal de migraciones al salir del país, indicó el Gobierno en su instructivo.

¿En qué aeropuertos de México se pueden usar los FMA de acceso rápido?

Las autoridades en México advierten que es requisito obligatorio tener el pasaporte eléctrico cuyo chip será el que permitirá al FMA la lectura de los datos con el escaneo del pasaporte, de lo contrario, se deberá hacer el proceso tradicional hasta tanto no se renueve el pasaporte por uno electrónico. Estos son los aeropuertos con FMA:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Terminal 1 y Terminal 2.

Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo (AICUN): Terminal 3 y Terminal 4.

Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, Baja California Sur (AISJD).

Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco (AIGDL).

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco (AIPVR).

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, Querétaro (AIQ).

Aeropuerto Internacional de Tijuana Baja California (AITIJ).

Cruce Peatonal Fronterizo - Cross Border Xpress, dentro del Aeropuerto Internacional de

Tijuana Baja California (CBX).

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León (AIMTY): Terminal A y Terminal B.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las personas que viajen con menores de edad deberán hacer el cruce migratorio de forma tradicional, al igual que hayan obtenido la residencia permanente en México por razones de estudios, empleo, unidad familiar, razones humanitarias, de culto o con pasaporte no ordinario.

Pasajeros en el AIFA: este aeropuerto también implementó el FMA. AIFA

Todos los pasaportes electrónicos tienen este símbolo

Para saber si tu pasaporte cumple como pasaporte electrónico, debes mirar en la parte inferior de la tapa o portada y allí hay un símbolo dorado que simula un chip de dos barras horizontales con un círculo en el medio.

Con este símbolo en tu pasaporte sabrás que tu documento es eléctronico y cumple con el requisito base para pasar por los FMA. Captura instructivo del INM

En el caso de los mexicanos que quieran y deban cambiar el pasaporte por uno electrónico deberán sacar una cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y seguir el proceso tradicional marcado por el Gobierno de México para la renovación del pasaporte.