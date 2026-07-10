Los arrendatarios podrán prorrogar automáticamente en el alquiler aunque el propietario no desee renovar el contrato.

En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, el Gobierno español ha implementado cambios significativos en la legislación de alquileres.

La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) busca ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos, permitiéndoles permanecer en la vivienda incluso si el propietario no desea renovar el contrato.

Esta medida ha generado un intenso debate entre arrendadores e inquilinos, ya que, aunque pretende proteger a los arrendatarios, también plantea desafíos para los propietarios que desean recuperar sus inmuebles o ajustar las condiciones del alquiler.

La modificación de la ley ha generado un intenso debate entre arrendadores e inquilinos.

Prórrogas automáticas: qué indica la nueva norma

La reforma de la LAU establece que los contratos de alquiler suscritos a partir del 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente, siempre que ninguna de las partes manifieste su deseo de no renovarlos.

Específicamente, la legislación determina una duración mínima obligatoria de cinco años si el arrendador es una persona física y de siete años si se trata de una persona jurídica.

Una vez transcurrido este periodo, si no hay notificación de no renovación, el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un límite de tres años adicionales.

Durante estas prórrogas, el inquilino tiene derecho a habitar la vivienda, siempre que cumpla con sus obligaciones contractuales, como el pago puntual del alquiler y el adecuado mantenimiento del inmueble.

El propietario, por su parte, solo podrá recuperar la vivienda si la necesita para uso personal o para un familiar de primer grado, debiendo comunicarlo con un preaviso de al menos dos meses de antelación y justificar dicha necesidad.

Los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente si ninguna de las partes comunica su intención de no renovarlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Consecuencias para arrendatarios y propietarios

Para los inquilinos, esta reforma representa una mayor seguridad y previsibilidad en sus contratos de alquiler, evitando desalojos imprevistos y permitiéndoles realizar una planificación a largo plazo.

Sin embargo, para los propietarios, la normativa limita su capacidad de gestionar libremente sus propiedades, especialmente en un mercado donde los precios del alquiler han sufrido incrementos notables en los últimos años.

Asociaciones de propietarios han argumentado que estas restricciones podrían desincentivar la oferta de viviendas en alquiler y favorecer el mercado de arrendamientos de corta duración, como los turísticos, en detrimento del alquiler residencial tradicional.

Recomendaciones clave para ambas partes

Se aconseja a los arrendadores que, si pretenden recuperar su vivienda al concluir el contrato, informen su intención con la antelación requerida y respeten los requisitos legales establecidos.

Por su parte, los inquilinos deben garantizar el cumplimiento de todas las condiciones del contrato y estar atentos a las comunicaciones del propietario.

Dado el nuevo marco legal, es esencial que tanto propietarios como inquilinos estén debidamente informados sobre sus derechos y obligaciones.

En caso de inquietudes o conflictos, es recomendable acudir a profesionales especializados en derecho inmobiliario para recibir asesoramiento pertinente y evitar posibles litigios.