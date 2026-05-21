Reglamento de Alquileres: los dueños tendrán que compensar a los arrendatarios si infringen esta normativa.

Con el aumento de operaciones inmobiliarias en zonas de alta demanda, muchos propietarios deciden vender sus viviendas aunque estén alquiladas. Sin embargo, este tipo de transacciones está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege los derechos del inquilino frente a ventas precipitadas o sin previo aviso.

Cuando se vulneran los plazos establecidos o no se informa adecuadamente al arrendatario, la ley contempla el pago de una indemnización. Es un escenario cada vez más frecuente que conviene conocer para evitar conflictos legales y sanciones económicas.

Ley de Alquileres: los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si incumplen esta normativa (foto: archivo).

Cuándo indemnizar al inquilino por la venta del inmueble

Indemnización a inquilinos por incumplimiento en contratos de alquiler

La indemnización prevista por la LAU corresponde a una mensualidad de renta por cada año del contrato que supere el mínimo legal. Por ejemplo, si un contrato se firmó por diez años con una persona física como arrendador y la vivienda se vende en el año ocho, quedarían dos años de alquiler que exceden los cinco años protegidos.

En tal caso, el arrendatario tendría derecho a recibir del antiguo propietario dos mensualidades como compensación. Sin embargo, la ley también contempla situaciones en las que arrendador e inquilino acuerdan expresamente en el contrato que la venta extinguirá el arrendamiento.

Si existe tal acuerdo, el nuevo propietario solo debe respetar la vivienda arrendada hasta completar los cinco o siete años de protección legal. Una vez transcurrido este plazo, no existe obligación alguna de indemnizar al arrendatario.

La situación se modifica cuando el contrato firmado establece una duración que excede los plazos mínimos estipulados. En este contexto, el nuevo propietario está obligado a mantener el alquiler únicamente hasta completar los cinco o siete años requeridos.

Esto implica que el comprador no está obligado a pagar una compensación económica. La carga de la indemnización recae exclusivamente en el vendedor y solo en el caso de que la duración del contrato supere los plazos mínimos establecidos por la ley.

El equilibrio que establece el artículo 14 de la LAU es claro: el nuevo propietario no tiene la obligación de indemnizar al inquilino en ningún caso y únicamente el anterior dueño deberá hacerlo si el contrato excede los cinco o siete años legales.

Si el contrato se extiende más allá de este periodo, el arrendatario podría ver extinguido su derecho antes del plazo acordado; sin embargo, la responsabilidad de indemnizarle recaerá en el vendedor de la vivienda, no en el comprador.

Ley de Alquileres: los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si incumplen esta normativa (foto: archivo).

Requisitos para que el nuevo propietario respete el contrato de alquiler

Para que el nuevo propietario esté obligado a respetar el contrato de alquiler, deben cumplirse ciertos requisitos:

Que el contrato esté inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la venta.

antes de la venta. Que el contrato no incluya una cláusula expresa que permita la rescisión por venta.

Que el arrendatario no haya renunciado a su derecho de permanencia en caso de transmisión.

Propietarios e inquilinos: cómo evitar conflictos

Tanto arrendadores como arrendatarios deben estar informados sobre sus derechos y obligaciones. Para prevenir sanciones o litigios, se sugiere: