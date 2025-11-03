Este jabón de Mercadona elimina las manchas de grasa sin vinagre ni bicarbonato. Cómo utilizar el producto natural y biodegradable que limpia y protege las prendas de ropa.

Eliminar manchas de grasa en textiles como manteles y repasadores suele ser una tarea difícil. Muchos hogares españoles recurren a vinagre, bicarbonato o mezclas caseras, pero no siempre funcionan como se espera. Además, estos métodos pueden dañar los tejidos o dejar olores fuertes.

Es por este motivo que la cadena de supermercados Mercadona ha puesto en sus estanterías una solución sencilla, económica y eficaz: el jabón blando natural Beltrán.

Se trata de un jabón natural, biodegradable y libre de aceite de palma que elimina hasta las manchas más resistentes sin perjudicar los tejidos. Este es un producto ideal para quien busca una limpieza profunda sin productos agresivos.

El jabón de Mercadona que sustituye al vinagre y al bicarbonato

Este producto, disponible en tiendas físicas y en la página web de Mercadona, es un jabón potásico elaborado a base de aceites vegetales naturales. Se presenta en formato blando y destaca por ser 100% biodegradable, sin ingredientes químicos dañinos ni fragancias artificiales.

Gracias a su composición, actúa eficazmente sobre manchas de grasa, vino, aceite y rozaduras, incluso en tejidos delicados. Es un producto muy valorado por quienes buscan alternativas sostenibles y versátiles ya que sirve, no solo para ropa, sino también para suelos, cocinas y utensilios de acero.

Cómo usar este jabón en manteles y repasadores

Para obtener los mejores resultados y proteger las prendas, se recomienda seguir estos pasos:

Aplicar una pequeña cantidad del jabón Beltrán directamente sobre la mancha. Dejar actuar durante 5 minutos sin dejar que se seque. Aclarar con abundante agua o introducir la prenda en la lavadora como de costumbre.

Este método es eficaz incluso con grasa seca o manchas difíciles, y permite recuperar manteles y repasadores sin esfuerzo ni productos abrasivos.

Recomendaciones y precauciones de uso de este jabón

No introducir el jabón directamente en la lavadora.

Evitar dejarlo actuar por tiempos prolongados sin aclarado.

Hacer una prueba previa en una zona poco visible si se trata de telas delicadas.

Mantener fuera del alcance de los niños y evitar el contacto directo con los ojos.

Con un precio asequible y una fórmula natural, el jabón Beltrán que comercializa Mercadona se ha convertido en un aliado imprescindible en los hogares españoles. No solo limpia, sino que también protege los tejidos y cuida el medioambiente.