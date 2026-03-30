El sistema de puntos del carnet de conducir volvió al centro del debate en España. Lo que durante años funcionó como una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial ahora enfrenta un problema inesperado que afecta directamente a quienes necesitan recuperar su permiso. La Dirección General de Tráfico (DGT), junto con los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2023, modificó el modelo de gestión de los cursos de recuperación de puntos. Esta actualización normativa generó un escenario incierto que podría dejar a miles de conductores sin acceso a una vía fundamental para recuperar su licencia. Desde su implementación en 2006, el permiso por puntos en España establece que los conductores disponen de un saldo inicial que puede reducirse en caso de infracciones. Los conductores con experiencia cuentan con 12 puntos, mientras que los noveles o quienes recuperan el permiso parten de 8 puntos. El sistema también contempla incentivos. Aquellos que mantienen una conducción responsable pueden alcanzar hasta 15 puntos, mientras que las infracciones pueden reducir el saldo hasta cero, lo que implica la retirada del carnet. Este modelo busca vincular directamente el comportamiento al volante con la conservación del permiso. El foco del conflicto está en los cursos de recuperación de puntos, que permiten a los conductores recuperar parte del saldo o incluso volver a obtener el permiso tras perderlo. Estos cursos son impartidos por centros autorizados y forman parte del sistema oficial de la DGT. Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023 modificó el sistema de concesión administrativa de estos cursos, vigente desde 2005. Según denuncian los operadores del servicio, la falta de un periodo transitorio complica la continuidad del modelo actual y genera vacíos en su aplicación. La UTE Permiso por Puntos, encargada de impartir estos programas en gran parte del país, advirtió que podría verse obligada a interrumpir la prestación del servicio. Esta situación afectaría a miles de conductores que dependen de estos cursos para recuperar su permiso o mantener su actividad laboral. El problema impacta especialmente fuera de Cataluña y País Vasco, donde existen sistemas propios. En el resto del territorio, la falta de adaptación al nuevo marco legal podría provocar la paralización de los cursos y dejar sin alternativas a quienes necesitan recuperar puntos. Las entidades implicadas solicitaron al Gobierno una modificación urgente de la normativa para incorporar un periodo transitorio que permita garantizar la continuidad del servicio. La medida es considerada clave para evitar un bloqueo en el acceso a los cursos. Mientras no haya una solución, el sistema queda en una zona de incertidumbre. En ese escenario, el impacto no se limita a los conductores sancionados. También alcanza a la política de seguridad vial en España, que depende en parte de estos programas para corregir conductas y reducir riesgos en carretera.