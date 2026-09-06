Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros.

Lidl ha añadido a su catálogo online en España un nuevo modelo de zapatillas deportivas para mujer que evocan el estilo de las renombradas Skechers y se caracterizan por su comodidad durante el uso diario. El modelo de la marca Esmara se presenta como una opción económica para quienes buscan un calzado ligero y funcional sin realizar un considerable desembolso.

Con un precio reducido, estas deportivas destacan por su uso de materiales transpirables, una plantilla con Memory-Foam y una suela flexible que promueve el confort durante extensas jornadas.

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. IA- Gemini

Zapatillas similares a Skechers de Lidl: características y motivos de su éxito

Las zapatillas deportivas para dama de Esmara han sido cuidadosamente diseñadas para proporcionar comodidad en el uso diario. Incorporan una parte superior confeccionada en malla transpirable que favorece la ventilación del pie, mientras que el forro textil brinda una sensación placentera durante todo el día.

Adicionalmente, disfrutan de una plantilla extraíble de Memory-Foam, que se ajusta a la morfología del pie para optimizar la pisada, una lengüeta que incorpora amortiguación para potenciar el confort y una práctica trabilla posterior que facilita el calzado y el descalzado del calzado.

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. Lidl

Plantilla viscoelástica: confort y amortiguación todo el día

Plantilla extraíble que se adapta a la forma del pie.

Proporciona mayor sensación de comodidad durante el uso diario.

Fabricada en EVA.

Diseñada para ofrecer flexibilidad y ligereza al caminar.

Amortiguación en la lengüeta.

Cierre mediante cordones.

Trabilla trasera para facilitar la colocación.

Forro y plantilla: textil. Parte superior: textil. Suela: otro material con base de EVA.

Precio y cómo comprar las Zapatillas tipo Skechers en Lidl

El producto se encuentra disponible online a través de la tienda de Lidl, donde es posible consultar la disponibilidad, seleccionar la talla y completar la compra desde la web del supermercado.

Las deportivas para mujer de Esmara tienen un precio habitual de 7,99 euros, aunque actualmente pueden adquirirse con un 12% de descuento, por lo que su coste final es de 6,99 euros.