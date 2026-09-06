Es oficial | El Gobierno prohibirá la circulación de todos los vehículos adquiridos antes del 2025 que estén en estas carreteras. (Fuente: Shutterstock).

El Gobierno español y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades mediante la instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas áreas especiales tienen como finalidad principal la reducción de los niveles de contaminación y la mejora de la calidad del aire.

Adicionalmente, la congestión circulatoria ha emergido como uno de los problemas más severos que afectan la movilidad en grandes ciudades y zonas turísticas. En este contexto, se implementarán cada vez más restricciones para la libre circulación.

De acuerdo con las previsiones de MSI para Ganvam, la patronal que representa a los distribuidores de vehículos en España, hasta el 87% de los coches adquiridos en 2025 no podrán circular libremente por las ciudades. Esto se fundamenta en el hecho de que numerosos vehículos carecen de los distintivos ambientales indispensables para ingresar a las ZBE.

El Gobierno prohibirá la circulación de todos los vehículos adquiridos antes del 2025 que estén en estas carreteras. ChatGPT

Coches que no podrán circular libremente en 2026

De acuerdo con los resultados del análisis mencionado, apenas un 13% de los vehículos de ocasión disponibles en el mercado serán capaces de cumplir con las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones. Esta situación se debe a que solo un 10% de las transacciones corresponde a vehículos que poseen la etiqueta ECO de la DGT, mientras que poco más del 3% cuenta con la etiqueta de Cero Emisiones.

Los datos proporcionados por el medio Autopista revelan que esta alta proporción se origina en la circunstancia de que el mercado de segunda mano representa en la actualidad la mayor parte de las transacciones en España.

Se calcula que, por cada coche nuevo vendido, al menos 2,1 vehículos usados son comercializados. Esto indica que la cantidad de vehículos en circulación aumenta anualmente, mientras que la antigüedad promedio se establece por encima de los 14 años.

El Gobierno prohibirá la circulación de todos los vehículos adquiridos antes del 2025 que estén en estas carreteras. (Fuente: Shutterstock)

El desafío que enfrentan los conductores en España

El desafío que enfrentan los conductores de automóviles que no se clasifican como ECO o Cero es considerable, dado que su movilidad se verá restringida. Se estima que las Zonas de Bajas Emisiones en España están localizadas en áreas que, en conjunto, abarcan más del 60% de la población del país.

Según el informe, el precio se erige como un factor crucial al contemplar el cambio de vehículo. A pesar de que más de un tercio de los compradores busca activamente la etiqueta Cero Emisiones o ECO en el mercado de segunda mano, la realidad es que pocos logran adquirirla. El alto costo de los vehículos ecológicos lleva a los compradores a elegir modelos más antiguos con etiquetas B y C de la DGT.

Los datos proporcionados por Solera, en colaboración con los registros del MSI del año anterior, indican que de un total de 29.118.072 vehículos, únicamente el 1,2% cuenta con la etiqueta medioambiental “Cero”, mientras que el distintivo “ECO” está presente en apenas un 4,7% de los vehículos. Esto pone de manifiesto la escasez de automóviles con combustión sostenible disponibles para el año 2024.

Ciudades con restricciones vehiculares: zonas y horarios clave

Varias ciudades, tal es el caso de Estepona en Málaga, así como Madrid en sus Zonas de Bajas Emisiones del Distrito Centro o Getafe, han establecido ya restricciones de acceso en aquellas áreas designadas para los vehículos con etiqueta B de la DGT.

A estas limitaciones se añadirán otras ciudades significativas en los próximos meses, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid y otras localidades que se encuentran obligadas a implementar nuevas ZBE conforme a su término municipal.

Asimismo, comunidades autónomas como Cataluña aplicarán medidas más estrictas, entre ellas el Plan de Calidad del Aire.