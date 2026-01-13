En esta noticia
Decathlon vuelve a captar la atención en España de quienes buscan abrigarse sin gastar de más con nuevas promociones en ropa térmica. La cadena deportiva ofrece un conjunto básico de invierno, camiseta y pantalón térmico, por menos de 15 euros, una opción pensada para afrontar el frío en actividades al aire libre o en el día a día.
La propuesta pertenece a la línea Wedze, especializada en esquí y nieve, y combina comodidad, funcionalidad y precio accesible. Ambas prendas están diseñadas para conservar el calor corporal y aportar confort, incluso en condiciones de bajas temperaturas.
¿Cómo es el conjunto térmico de Decathlon?
El conjunto está formado por una camiseta térmica y un pantalón térmico interior, ambos de la gama Wedze BL100 y disponibles tanto para hombre como para mujer.
Se trata de prendas versátiles, pensadas para usarse como primera capa en invierno, ya sea para practicar deportes de nieve o para protegerse del frío durante jornadas largas.
Características de la camiseta y el pantalón térmico
Camiseta térmica
- Interior afelpado muy suave para mayor comodidad
- Costuras planas que evitan roces
- Corte recto
- Tejido 100% poliéster
- Evacuación del sudor: muy baja, con secado mínimo
- Nivel de calor: medio, gracias al interior raspado
Pantalón térmico
- Tejido interno afelpado que aporta calidez
- Costuras planas para mayor confort
- Punto extensible que se adapta a cualquier constitución
- Evacuación del sudor: favorece la evacuación con secado mínimo
- Nivel de calor: medio, con interior raspado
¿Cómo comprar el conjunto térmico de Decathlon?
Cada prenda tiene un precio de 6,99 euros en España, por lo que el conjunto completo cuesta menos de 15 euros. De ese modo, se consolida como una alternativa económica y práctica para equiparse este invierno sin descuidar el presupuesto.
Se puede comprar a través de la tienda online de Decathlon, con entrega a domicilio en tan solo un día laborable, o bien optar por la recogida en tienda, disponible en uno o dos días según el producto.