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El entusiasmo generado por las freidoras de aire ha propiciado la aparición de una nueva gama de electrodomésticos cocina. En el continente europeo, Lidl ha añadido a su oferta la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un dispositivo que amalgama en un solo artefacto funciones de freidora, horno y deshidratador, diseñado para cocinar con una cantidad mínima o nula de aceite y optimizar el uso del espacio disponible en la encimera.
Su diseño tipo horno, que permite una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, la establece como una alternativa eficiente para familias o para aquellos que buscan elaborar múltiples raciones simultáneamente sin necesidad de utilizar el horno convencional. Sumado a esto, resulta idónea para quienes aspiran a mantener una alimentación más equilibrada sin sacrificar las texturas crujientes.
Con la introducción de nuevos modelos multifuncionales, numerosos usuarios comienzan a prescindir de las clásicas freidoras de aire en favor de estos dispositivos “todo en uno”, que otorgan la posibilidad de hornear, asar o gratinar en el mismo equipo. La propuesta de Silvercrest está dirigida especialmente a este sector de la población: individuos que desean cocinar de manera rápida, con un manejo sencillo y sin saturar la cocina con múltiples aparatos disímiles.
Atención: así es y opera la freidora 9 en 1 de Lidl
La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite seguir la cocción sin abrir la puerta y sin perder calor. Por dentro ofrece varios niveles para colocar bandejas o accesorios, de modo que se puedan preparar varias elaboraciones a la vez o adaptar el espacio al tamaño de cada plato.
La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un equipo multifunción que trabaja con un sistema de aire caliente de alta velocidad. Dispone de pantalla táctil y programas automáticos que ajustan tiempo y temperatura, de 40 °C a 200 °C, para distintos tipos de recetas. La marca presenta este modelo como un producto pensado para cocinar sin grasa añadida y con consumos más contenidos que un horno convencional.
Este tipo de aparato está pensado para quienes buscan reemplazar varios electrodomésticos: puede ocupar el lugar de una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente ayuda a conseguir alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas.
Prepara tus comidas de 9 maneras: trucos y beneficios
Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no desean ajustar manualmente cada parámetro.
El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, pensado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, sumada a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción interesante para quienes preparan colaciones caseras o buscan aprovechar mejor los alimentos frescos.
Entre los accesorios se cuentan varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas pensado para aprovechar al máximo las funciones del aparato desde el primer día.
Ficha rápida sobre la freidora 9 en 1 Silvercrest con datos importantes
De acuerdo con la información proporcionada en la página oficial de Lidl y en fuentes especializadas, se presentan a continuación ciertos aspectos que deben considerarse antes de realizar la adquisición del producto:
- Funciones y accesorios: dispone de nueve modos de cocción distintos y un conjunto completo de bandejas, cesta giratoria, rotisserie y pinchos, con componentes desmontables aptos para lavavajillas.
- Potencia y capacidad: 1800 W de potencia y 12 litros de volumen interior, diseñados para la preparación de raciones familiares o múltiples recetas simultáneamente.
- Rango de uso: temperatura ajustable entre 40 °C y 200 °C, con un temporizador que varía de 1 a 60 minutos y una función de deshidratado que puede extenderse hasta 24 horas.
- Precio y disponibilidad: se encuentra a la venta en Lidl España como parte de la marca Silvercrest, con un precio aproximado de 79,99 euros, comercializado principalmente a través de la tienda online oficial, sujeto a alteraciones de acuerdo con el catálogo y las promociones actuales.