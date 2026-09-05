Baños termales gratuitos para pensionistas: agua a 60°C y un tren antiguo entre las montañas (foto: Municipio de Ourense).

Ourense, la capital termal de Galicia, ofrece una de las experiencias de bienestar más accesibles y sorprendentes de España. En pleno corazón de esta provincia enclavada entre montañas, el conjunto de Outariz y Burga de Canedo destaca como uno de los mejores complejos termales al aire libre del país.

Lo mejor es que el acceso a las aguas termales es completamente gratuito, lo que lo convierte en un destino ideal para jubilados que buscan relajación, salud y naturaleza sin gastar en entradas caras. Además, se puede llegar de forma cómoda y pintoresca a bordo del Tren de las Termas, un pequeño ferrocarril turístico que recorre seis kilómetros entre paisajes montañosos.

Ourense es un destino ideal para quienes buscan relajación, salud y naturaleza sin gastar en entradas caras (foto: Municipio de Ourense).

Aguas termales a 60°C: cuáles son sus propiedades medicinales

Las termas de Outariz y Burga de Canedo poseen aguas que surgen de las profundidades de la roca granítica a temperaturas que oscilan entre los 60 °C. Estas aguas, de mineralización baja, son biocarbonatadas sódicas, fluoradas y sulfuradas, lo que les otorga propiedades particularmente benéficas para la salud.

La inmersión en estas piscinas termales promueve una profunda relajación muscular, mejora la circulación sanguínea y favorece el descanso mental . Muchos visitantes destacan la completa desconexión del estrés cotidiano, lo que resulta ideal para personas mayores que desean mitigar dolores articulares, aumentar la movilidad o disfrutar de un momento de serenidad.

El complejo se distribuye en dos áreas principales a lo largo del margen derecho del río Miño:

Outariz

Burga de Canedo

La leve diferencia en la composición de las aguas entre ambas áreas permite alternar los baños, lo que potencia los efectos terapéuticos. Todo el recinto se halla al aire libre, rodeado de jardines meticulosamente cuidados y con amplias vistas al río. Esto enriquece la experiencia de bienestar al conectar el cuerpo con la naturaleza gallega.

Acceso libre y accesibilidad para todos

Una de las grandes ventajas de estas termas es que el acceso es completamente gratuito para todos los individuos, incluyendo jubilados y personas mayores. No se cobra entrada, aunque el aforo es limitado para garantizar el respeto y la calidad del baño.

Las instalaciones incluyen vestuarios adecuadamente equipados, taquillas y aseos, lo que facilita la visita incluso para personas con movilidad reducida. Solamente es imprescindible llevar bañador, chanclas, toalla y, opcionalmente, un candado para las taquillas.

El hecho de que estos baños termales sean gratuitos convierte a Outariz y Burga de Canedo en opciones atractivas para jubilados que buscan escapadas frecuentes de bienestar sin afectar su presupuesto.

Durante el otoño y el invierno, cuando las temperaturas descienden, el contraste entre el agua caliente a 60°C y el aire fresco se transforma en un verdadero refugio termal.

Las aguas termales de Outariz y Burga de Canedo son completamente gratuitas (foto: Municipio de Ourense).

Tren de las Termas: historia y paisajes entre montañas

Llegar a estas termas es una parte esencial de la experiencia. Desde la Plaza Mayor de Ourense, el Tren de las Termas (un pequeño ferrocarril sobre ruedas) provee un recorrido de aproximadamente 40 minutos y seis kilómetros hasta las piscinas de Outariz y Burga de Canedo.

Este tren turístico se vuelve considerablemente más atractivo y ameno que un simple autobús. El billete tiene un costo de 0,85 euros por trayecto (equivalente al precio de un viaje urbano) y se abona directamente al conductor.

El paseo permite apreciar el paisaje montañoso que rodea Ourense y forma parte del denominado Paseo Termal, un itinerario que enlaza los distintos espacios termales de la ciudad.

Ourense está atravesada por el río Miño y situada entre montañas, por lo que el trayecto proporciona vistas excepcionales de la naturaleza gallega. Para aquellos que prefieren caminar, también existe un recorrido peatonal. Sin embargo, el tren es la opción más cómoda y cautivadora, especialmente para personas jubiladas.