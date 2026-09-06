Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”.

El Gobierno de España y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo primordial la optimización del tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional.

Estas áreas especiales buscan, fundamentalmente, reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Gran parte de las ciudades que han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, prohíben el acceso mayoritario a los vehículos más antiguos y contaminantes.

A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las limitaciones de circulación aumentan de manera proporcional. En este sentido, los especialistas prevén que a corto plazo ya no será suficiente con disponer de un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que se deberán cumplir otros requisitos más específicos.

Estos son aquellos sin derecho a una etiqueta ambiental de la DGT y, en un futuro cercano, los automóviles con etiquetas B y C. No obstante, el Gobierno considera que este criterio de exclusión es insuficiente y está preparando más restricciones que permitirán limitar la movilidad en coche.

Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”. (Fuente: Shutterstock).

Nuevas normativas en zonas de bajas emisiones

El borrador del decreto actualmente se encuentra en desarrollo y está siendo elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, bajo la dirección de Sara Aagensen y del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con el medio Autopista, el Gobierno está avanzando en un proyecto de Real Decreto, el cual modificará la normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. Esto permitirá ofrecer a los distintos ayuntamientos herramientas adicionales que faciliten la implementación de restricciones de acceso en determinadas vías o tramos específicos.

El propósito de este documento es ampliar los criterios de exclusión de las ZBE, considerando la posible inclusión de nuevas restricciones para aquellos vehículos que presenten niveles de seguridad inferiores y que carezcan de dispositivos de asistencia a la conducción.

El nuevo proyecto de Real Decreto establece de manera clara: “Las autoridades municipales con competencia en la gestión, regulación y ordenación del tráfico podrán, a través de Ordenanza municipal, implementar restricciones de acceso a vehículos en zonas, vías o tramos de vías urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios o racionalizar el uso de dichas vías urbanas”.

Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”. (Fuente: Freepik).

Restricciones de acceso a zonas urbanas para coches con un solo ocupante

El director de la DGT, Pere Navarro, ya había anticipado esta propuesta al afirmar que “el futuro de los coches será compartido o no será”. Esta iniciativa responde a la apremiante necesidad de mitigar los atascos que afectan diariamente a los principales núcleos urbanos del país.

El nuevo Real Decreto que está preparando el Gobierno facultará a los ayuntamientos para restringir el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos que circulen con un único ocupante.

El problema subyacente es que hasta el 85% de los vehículos que circulan habitualmente lo hacen con una sola persona a bordo, según un estudio de la DGT. Con este nuevo cambio, los municipios podrán limitar el acceso a las ZBE a vehículos que viajen sin compañía, salvo algunas excepciones que aún están por definirse.

Esta medida se inspira en el modelo de los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación), que ya existen en algunas carreteras españolas y permiten únicamente la circulación de coches con varios pasajeros. La diferencia radica en que ahora, esta lógica se aplicará directamente dentro de las ciudades.

Aún no se ha publicado el texto definitivo del Real Decreto, pero se anticipa que las restricciones comenzarán a aplicarse de forma progresiva y que cada ayuntamiento definirá sus propias condiciones de acceso. Para muchos conductores, esto implicará un cambio de hábitos significativo.