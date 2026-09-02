Largas filas en Lidl por la bicicleta eléctrica urbana: cuenta con una batería potente y no necesita cambios de marcha.

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La cadena de supermercados Lidl vuelve a atraer la atención de los consumidores en España con uno de sus productos destacados: la bicicleta eléctrica urbana CRIVIT Urban E-Bike X.3. Este modelo ha generado largas filas en las tiendas físicas y un notable interés en su plataforma en línea, debido a su adecuada relación calidad-precio y sus características diseñadas para la movilidad urbana.
Con un 91% de recomendaciones entre los usuarios, esta e-bike se establece como una alternativa eficaz para los desplazamientos diarios, ya sea para acudir al trabajo, realizar compras o movilizarse por la ciudad. Su diseño contemporáneo, junto con componentes de alta calidad, la posicionan como una de las opciones más competitivas del mercado en su categoría de precio.
Características de la Urban E-Bike X3 de Lidl
El sistema se encuentra propulsado por un motor de buje trasero de 250 W y 40 Nm de par, lo que permite alcanzar una velocidad máxima aproximada de 25 km/h. Asimismo, cuenta con tres niveles de asistencia (ECO, TOUR y RACE), además de una función Boost que proporciona potencia adicional durante 20 segundos en situaciones específicas, como subidas o arranques.
La batería, situada detrás del tubo del sillín, es extraíble y de fácil carga, lo que brinda comodidad para el uso diario. Todo el sistema es controlado desde el manillar mediante microbotones, permitiendo operar sin necesidad de soltar las manos, mientras que una pantalla LED indica el estado de la batería.
Se trata de una bicicleta eléctrica urbana concebida para proporcionar una experiencia de conducción intuitiva y desprovista de complicaciones. A diferencia de las bicicletas convencionales, no requiere cambios de marcha debido a su sensor de par, que ajusta automáticamente la asistencia del motor conforme a la fuerza aplicada por el usuario al pedalear.
Características principales de la bicicleta eléctrica de Lidl
Rendimiento y batería
- Batería con celdas LG de 355 Wh (36 V, 10 Ah)
- Autonomía optimizada para uso urbano
- Tiempo de carga: aproximadamente 3,5 horas
- Velocidad máxima: 25 km/h
Motor y conducción
- Motor de buje trasero Mivice M080 (250 W, 40 Nm)
- Sensor de par para asistencia natural
- 3 niveles de asistencia + función Boost
- Sin cambios de marcha
Diseño y estructura
- Cuadro de aluminio tipo diamante (talla 57 cm)
- Peso total aproximado: 23 kg
- Apta para usuarios de entre 170 y 195 cm
Componentes y seguridad
- Frenos hidráulicos Shimano MT200 (delantero y trasero)
- Neumáticos Schwalbe Big Ben de 27,5” con bandas reflectantes
- Iluminación LED de alta potencia (hasta 180 lux)
- Protección IPX5 contra el agua
Equipamiento adicional
- Portaequipajes AtranVelo con sistema de clic
- Soporte para móvil SP Connect
- Compartimento para Smart Tracker (como AirTag)
- Guardabarros, timbre y pata de cabra incluidos
¿Cuál es el precio de la bicicleta eléctrica de Lidl?
La CRIVIT Urban E-Bike X.3 se presenta con un precio de 1299,99 euros, colocándose como una de las bicicletas eléctricas más accesibles en su segmento, especialmente al considerar los componentes de marcas prestigiosas.
Para realizar la adquisición, los consumidores deberán ingresar al sitio web oficial de Lidl, comprobar la disponibilidad en su localidad y proceder con la compra por medios digitales. Debido a su elevada demanda, se sugiere actuar con diligencia para garantizar el stock.
Actualmente, la bicicleta se encuentra mayormente a la venta a través de la tienda online de Lidl; sin embargo, la alta demanda ha ocasionado una disponibilidad restringida y largas esperas en algunos locales físicos. El producto se entrega premontado en un 98%, por lo que solo requiere ajustes mínimos previo a su uso.