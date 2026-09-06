Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar pagarlo si el testamento incluye esta cláusula. (Fuente: Freepik).

En el evento del fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta la profunda tristeza, sino que también surgen las responsabilidades legales. En esta situación, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente se consideraba una bendición en una nueva preocupación.

Es esencial que los herederos analicen detenidamente las implicaciones fiscales y legales que implica la aceptación de la herencia, ya que esto puede afectar de manera significativa su situación financiera en el futuro.

Evaluar el contenido de una herencia es esencial antes de decidir su aceptación o renuncia formal.(Fuente: Shutterstock)

Cómo solicitar una herencia y el impuesto sucesorio

En España, todos los herederos tienen la obligación de abonarlo para poder hacer un uso legal de los bienes que se heredan. Este requerimiento es aplicable sin considerar la ubicación de los bienes o la residencia del difunto.

En caso de que los herederos no dispongan de recursos económicos, es posible que Utilicen una fracción del capital de la herencia, siempre que el testamento determine que el tercio de libre disposición será destinado a dicha obligación tributaria.

Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar pagarlo si el testamento incluye esta cláusula. (Fuente: Shutterstock).

Requisitos documentales para herederos en sucesiones

En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto”.

El Banco de España, a través de su portal web, ha facilitado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este procedimiento. En primer lugar, es imprescindible que soliciten: El certificado de defunción del causante. El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad. Una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: El documento de adjudicación y partición de la herencia. La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o la correspondiente exención.

Impuesto de sucesiones: pago, plazos, exenciones y trámites clave

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituye un requisito fundamental para la disposición de los fondos. La normativa vigente habilita a las entidades bancarias para autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el objetivo de cumplir con la obligación tributaria.

Para efectuar el pago, basta con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.