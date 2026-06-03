El precio medio de la luz para el jueves, 4 de junio de 2026 en España será de 55.29 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -169 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 129,84 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 129.84 euros De 6:00 a 7:00 122.67 euros De 1:00 a 2:00 122.04 euros De 2:00 a 3:00 113.66 euros De 7:00 a 8:00 112.75 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.5 euros De 14:00 a 15:00 -0.12 euros De 16:00 a 17:00 -0.1 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 129.84 De 1:00 a 2:00 122.04 De 2:00 a 3:00 113.66 De 3:00 a 4:00 106.44 De 4:00 a 5:00 99.66 De 5:00 a 6:00 103.14 De 6:00 a 7:00 122.67 De 7:00 a 8:00 112.75 De 8:00 a 9:00 58.17 De 9:00 a 10:00 4.85 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.0 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.12 De 15:00 a 16:00 -0.5 De 16:00 a 17:00 -0.1 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 0.13 De 19:00 a 20:00 3.24 De 20:00 a 21:00 77.1 De 21:00 a 22:00 95.58 De 22:00 a 23:00 93.26 De 23:00 a 24:00 85.14

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: