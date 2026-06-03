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El precio medio de la luz para el jueves, 4 de junio de 2026 en España será de 55.29 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -169 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 129,84 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 129.84 euros 
De 6:00 a 7:00  122.67 euros 
De 1:00 a 2:00  122.04 euros 
De 2:00 a 3:00 113.66 euros 
De 7:00 a 8:00 112.75 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 -0.5 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.12 euros 
De 16:00 a 17:00  -0.1 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.01 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00129.84
De 1:00 a 2:00122.04
De 2:00 a 3:00113.66
De 3:00 a 4:00106.44
De 4:00 a 5:0099.66
De 5:00 a 6:00103.14
De 6:00 a 7:00122.67
De 7:00 a 8:00112.75
De 8:00 a 9:0058.17
De 9:00 a 10:004.85
De 10:00 a 11:000.0
De 11:00 a 12:00-0.0
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.12
De 15:00 a 16:00-0.5
De 16:00 a 17:00-0.1
De 17:00 a 18:00-0.01
De 18:00 a 19:000.13
De 19:00 a 20:003.24
De 20:00 a 21:0077.1
De 21:00 a 22:0095.58
De 22:00 a 23:0093.26
De 23:00 a 24:0085.14
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.