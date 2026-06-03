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El precio medio de la luz para el jueves, 4 de junio de 2026 en España será de 55.29 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -169 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 129,84 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|129.84 euros
|De 6:00 a 7:00
|122.67 euros
|De 1:00 a 2:00
|122.04 euros
|De 2:00 a 3:00
|113.66 euros
|De 7:00 a 8:00
|112.75 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|-0.5 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.12 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|129.84
|De 1:00 a 2:00
|122.04
|De 2:00 a 3:00
|113.66
|De 3:00 a 4:00
|106.44
|De 4:00 a 5:00
|99.66
|De 5:00 a 6:00
|103.14
|De 6:00 a 7:00
|122.67
|De 7:00 a 8:00
|112.75
|De 8:00 a 9:00
|58.17
|De 9:00 a 10:00
|4.85
|De 10:00 a 11:00
|0.0
|De 11:00 a 12:00
|-0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.12
|De 15:00 a 16:00
|-0.5
|De 16:00 a 17:00
|-0.1
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|0.13
|De 19:00 a 20:00
|3.24
|De 20:00 a 21:00
|77.1
|De 21:00 a 22:00
|95.58
|De 22:00 a 23:00
|93.26
|De 23:00 a 24:00
|85.14
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.