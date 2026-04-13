España se prepara para un cambio meteorológico contundente que romperá con la estabilidad de los últimos días. Un sistema de bajas presiones dará paso a condiciones propias del invierno, con un descenso térmico marcado, precipitaciones generalizadas y el regreso de la nieve en varias regiones. El fenómeno impactará de forma progresiva durante el fin de semana y alcanzará su punto máximo el domingo, cuando se desarrollará una ciclogénesis en el Mediterráneo. Las autoridades meteorológicas advierten sobre un escenario adverso que afectará a buena parte del territorio. El episodio comenzará con la entrada de una masa de aire frío de origen marítimo polar desde el Atlántico. Este sistema avanzará de oeste a este, con su primera incidencia en Galicia el sábado, para luego extenderse al resto de la Península hasta alcanzar el Mediterráneo al día siguiente. Antes de este giro, el ambiente se mantendrá estable, con temperaturas elevadas para la época y presencia de polvo en suspensión. Sin embargo, esta situación dará paso con rapidez a un escenario de inestabilidad, marcado por lluvias, viento y un notable descenso térmico. Las precipitaciones se expandirán desde el sábado a gran parte del país, con especial intensidad en el sur peninsular. En estas zonas, los chubascos podrán presentar carácter tormentoso e incluso incluir episodios de granizo. En el norte, en cambio, las lluvias se mantendrán persistentes, sobre todo en el área cantábrica y los Pirineos. Estas condiciones podrían generar acumulaciones significativas y complicaciones puntuales en distintos puntos del territorio. El viento también será protagonista. Se esperan rachas intensas del noroeste y fenómenos como el cierzo en el valle del Ebro. En el noreste, la tramontana se intensificará durante el domingo, lo que dará lugar a un temporal marítimo y una mayor sensación de frío. Uno de los aspectos más destacados será el descenso de la cota de nieve, que se situará entre los 800 y los 1000 metros. Este nivel resulta inusual para esta época del año y permitirá la aparición de nevadas en sistemas montañosos relevantes. Las zonas más afectadas incluirán la cordillera Cantábrica, los sistemas Central e Ibérico y los Pirineos. En áreas de mayor altitud, las acumulaciones podrían superar los 40 centímetros, con impacto potencial en la circulación. El descenso térmico será notable en todo el país. En algunos puntos, las temperaturas caerán entre 12 y 20 grados en comparación con días anteriores. Las mínimas podrían acercarse a los 0 ºC e incluso registrarse valores negativos en regiones del interior. Este escenario también podría afectar a la agricultura, con riesgo de heladas tardías en zonas elevadas. Aunque el inicio de la próxima semana mostrará una mejora progresiva, el episodio dejará una señal clara de la inestabilidad primaveral.