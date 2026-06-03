El fósil encontrado en España que cambia la historia de la paleontología.

Un nuevo descubrimiento ubicado en el cráter de un antiguo volcán en Caldes de Malavella, en la provincia de Girona, acaba de confirmar algo que los paleontólogos llevan décadas sospechando: el suelo español esconde algunos de los fósiles más extraordinarias del mundo.

Se trata de el esqueleto de una cría de tapir de aproximadamente un año de edad que vivió hace cerca de cuatro millones de años. El tapir malayo es una especie amenazada cuya población en libertad apenas supera los 2500 individuos.

Según el codirector de las excavaciones, Bruno Gómez de Soler, se trata del esqueleto juvenil de tapir más completo hallado hasta ahora en Europa, conservado en gran parte en conexión anatómica, es decir, con los huesos en la posición original en la que el animal murió.

Trabajos de excavación del esqueleto de Tapirus arvernensis recuperado en el yacimiento de Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. IPHES-CERCA.

El hallazgo del fósil en España que cambia la historia mundial de la biología

La importancia científica del descubrimiento no radica solo en la rareza de encontrar un esqueleto tan completo, sino en lo que permite estudiar. Hasta ahora, el conocimiento sobre las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno era prácticamente nulo.

“Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno”, explicó Gómez de Soler en declaraciones recogidas por EFE.

El otro codirector, Gerard Campeny, añadió que el yacimiento ofrece algo sin en el registro fósil europeo: “No estamos recuperando individuos aislados, sino las diferentes etapas de vida de una misma especie extinguida”.

Con este nuevo ejemplar, el grupo eleva a siete el número de tapires recuperados, correspondientes a diferentes edades y sexos. Una colección que ya es considerada una de las más importantes del mundo y que convierte al yacimiento en el principal referente internacional para el estudio de la especie.

El tapir, uno de los animales en peligro de extinción. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué el fósil más importante de la especie estaba tan bien conservado?

La clave de la conservación excepcional del esqueleto está en la geología del propio yacimiento. Camp dels Ninots fue durante el Plioceno el cráter de un volcán que se transformó en un lago. Ahí se acumularon durante miles de años sedimentos en condiciones extraordinariamente favorables para la preservación de restos orgánicos.

El responsable de la investigación geológica del yacimiento, Oriol Oms, lo describió de manera precisa: “Camp dels Ninots funciona como una auténtica cápsula del tiempo”.

La preservación casi completa del esqueleto y la ausencia de marcas de grandes carroñeros sugieren que algunos animales, incluida esta cría, podrían haber muerto de forma repentina en el entorno del lago, “posiblemente relacionado con emisiones gaseosas asociadas a la actividad volcánica”, apuntó Oms.