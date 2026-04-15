Con la llegada de la temporada estival y las temperaturas extremas, numerosos ciudadanos españoles buscan la instalación de sistemas de aire acondicionado en sus hogares. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece de manera clara que no se puede colocar una unidad en la fachada sin la debida autorización de la comunidad de propietarios. El artículo 7 de esta normativa es categórico: “el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”, añadiendo que tampoco puede perjudicar “los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”. De este modo, las fachadas son consideradas elementos comunes. Cualquier intervención en ellas requiere el consentimiento de los vecinos, lo que restringe la instalación de equipos de climatización durante una ola de calor. Un experto de Millennials Abogados fue categórico en un vídeo difundido en redes sociales: “La respuesta es no”. Consultado sobre si un vecino puede colocar un aire acondicionado en la fachada, señaló que la Ley de Propiedad Horizontal lo prohíbe expresamente sin autorización. El letrado remarcó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal prohíbe a los propietarios realizar ninguna alteración, ya sea de los elementos comunes o privativos, siempre y cuando se altere la estética del edificio”. Este criterio protege la armonía arquitectónica del inmueble y evita decisiones unilaterales que afecten a la comunidad. En consecuencia, el interés colectivo de mantener la imagen del edificio prevalece sobre las necesidades individuales de climatización de cada vecino. La normativa establece que, aunque la prohibición es clara, existen excepciones. El abogado aclaró que “esta prohibición tendrá excepciones siempre y cuando tu aparato lo vayas a instalar en una zona privada que no tenga que alterar los elementos comunes de la comunidad de propietarios”. Esto implica que un propietario sí puede colocar un equipo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no afecte la estética ni a los elementos comunes. No obstante, incluso en estos casos, se recomienda informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o posibles reclamaciones posteriores. Además, la ley habilita solicitar autorización formal a la junta de propietarios. Para ello, se debe presentar un proyecto con la ubicación, características técnicas y el impacto visual del aparato, que será votado en junta según las mayorías previstas. Colocar un aire acondicionado en la fachada sin autorización puede tener consecuencias legales significativas. La comunidad está facultada para exigir la retirada inmediata del aparato. Si el vecino se niega, los tribunales suelen fallar a favor de la comunidad. La jurisprudencia reciente respalda la protección de las fachadas como parte esencial de la configuración exterior del edificio, reforzando la aplicación estricta de la Ley de Propiedad Horizontal. En estos casos, la justicia no solo ordena desmontar el equipo, sino que también puede imponer sanciones económicas y exigir al propietario infractor cubrir los costes de reparación de los daños causados en los elementos comunes.