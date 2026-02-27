El mes de marzo marcará en España una nueva transición al horario de verano. Como cada año, el último domingo del mes traerá consigo el ajuste oficial de los relojes en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa europea vigente. La medida busca adaptar la actividad diaria a las horas de luz natural durante los meses más cálidos. Aunque el cambio forma parte de la rutina institucional desde hace décadas, el debate sobre su utilidad no ha desaparecido. El Ejecutivo español ha reiterado en distintas ocasiones su intención de revisar el sistema, en línea con la discusión abierta en la Unión Europea sobre la posible eliminación definitiva de los ajustes estacionales. Como consecuencia, esa jornada tendrá una duración oficial de 23 horas. La modificación se aplica de manera simultánea en todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo que garantiza la coordinación en transportes, mercados y comunicaciones. El calendario de cambios está regulado por la Orden PCM/186/2022, que desarrolla el Real Decreto 236/2002 y fija las fechas oficiales hasta 2026. En la práctica, la mayoría de dispositivos electrónicos actualizan la hora de forma automática, por lo que el ajuste manual solo será necesario en relojes analógicos o aparatos no conectados a internet. La discusión sobre la supresión del cambio de hora se abrió con fuerza en 2018, cuando la Comisión Europea lanzó una consulta pública en la que una amplia mayoría de participantes se mostró a favor de eliminar los ajustes estacionales. Desde entonces, el debate permanece activo en las instituciones comunitarias. En España, el presidente Pedro Sánchez ha manifestado en distintas intervenciones su predisposición a revisar el sistema actual, al considerar que el impacto en el ahorro energético resulta limitado y que los inconvenientes sobre los ritmos biológicos generan malestar en parte de la población. Sin embargo, la falta de consenso sobre qué horario mantener de forma permanente ha retrasado cualquier decisión definitiva. Mientras tanto, el calendario vigente continúa aplicándose y el cambio de hora seguirá formando parte del paisaje europeo al menos hasta 2026.