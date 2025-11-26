La jornada del jueves se perfila estable en gran parte de la península, aunque marcada por un frío riguroso que dominará amplias zonas del interior.

Las precipitaciones se concentrarán en el norte peninsular y los archipiélagos, con una cota de nieve que descenderá por momentos hasta los 800 metros antes de volver a repuntar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa heladas generalizadas y un patrón de vientos que variará según la región, pero sin alterar el predominio de un ambiente invernal.

Las temperaturas máximas subirán de forma desigual, mientras las mínimas bajarán en el litoral mediterráneo y zonas del noroeste, consolidando un escenario de frío extendido. En los archipiélagos, los cambios serán menores, aunque persistirá la inestabilidad en algunos puntos.

¿Cómo evolucionará el tiempo en la península durante el jueves?

La mayor parte del territorio peninsular presentará cielos despejados o con nubosidad escasa. Solo el tercio norte registrará precipitaciones débiles y ocasionales que afectarán Galicia, la Ibérica, el alto Ebro, el Cantábrico y Pirineos.

En estas áreas, la nieve aparecerá desde los 800/1000 metros, cota que ascenderá progresivamente hasta situarse entre los 1400 y 1600 metros con el avance del día.

MADRID, 19/11/2025.- Personas abrigadas pasean por el centro de Madrid, este miércoles. Continúa el frío en Madrid con temperaturas mínimas en los 0 grados y heladas débiles en el extremo oriental y en la Sierra, donde podrán ser moderadas en zonas altas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

Las heladas se extenderán en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como en la meseta Norte y el este de la Sur. En Pirineos, las heladas serán más severas, con registros moderados e incluso fuertes en cotas elevadas.

En cuanto a los vientos, la tramontana soplará con fuerza en el Ampurdán y el norte de Baleares, mientras el cierzo dominará el valle del Ebro y el levante se hará sentir en Alborán y el Estrecho. En el resto del territorio, los vientos serán flojos y variables, especialmente por la tarde.

Las temperaturas máximas subirán en amplias zonas, con un ascenso más marcado en áreas montañosas del norte. En cambio, las mínimas bajarán en la vertiente mediterránea y experimentarán variaciones leves en el resto. En el interior peninsular, la sensación térmica será especialmente fría debido a las heladas matinales.

¿Qué panorama presentan Baleares y Canarias ante la llegada del frío?

En Baleares, la inestabilidad se manifestará con chubascos aislados en Menorca, que podrían alcanzar por momentos el este de Mallorca. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá y se abrirán amplios claros, mientras las temperaturas nocturnas registrarán un descenso moderado.

No se descarta alguna helada débil en zonas del interior mallorquín, en un contexto marcado por el viento del norte, que alcanzará rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Menorca y áreas expuestas de Mallorca durante la madrugada.

En Canarias, el cielo amanecerá nuboso en las islas montañosas, donde podrían producirse precipitaciones débiles, especialmente durante las primeras horas.

En las islas orientales predominarán los intervalos nubosos y un ambiente más seco. Los alisios soplarán con intensidad moderada, sin cambios significativos en las temperaturas y con un patrón estable que se mantendrá durante buena parte de la jornada.