En el complejo arquitectónico de Chankillo, Perú, un grupo de arqueólogos realizó el hallazgo de los restos del observatorio astronómico más antiguo de América. Esta estructura para la observación del firmamento sería previa a la más vieja encontrada hasta el momento, que dataría del año 250 a.C.

“Este hallazgo redefine los orígenes de la astronomía andina y amplía de manera significativa la cronología del desarrollo astronómico en la región, convirtiéndose en uno de los registros más tempranos de planificación arquitectónica orientada a los movimientos del sol en América”, indicó el Ministerio de Cultura de Perú en un comunicado.

El organismo explicó la magnitud del hallazgo de la Unidad Ejecutora 01, que trabaja en el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, ubicado en la región norteña de Áncash. Las investigaciones preliminares confirman la presencia de una estructura arquitectónica más antigua que el propio Observatorio Solar de Chankillo, construido alrededor del 250 a.C.

Las excavaciones realizadas en el observatorio más antiguo de América. (Fuente: Gobierno de Perú)

El descubrimiento del observatorio astronómico más antiguo de América Latina

El ministerio agregó que aún continúan las excavaciones y están a la espera de los fechados radiocarbónicos que permitirán determinar la antigüedad de la estructura. “Sin embargo, su orientación solar, estratigrafía y materiales constructivos confirmarían que se trata de un edificio con función astronómica, previa al Observatorio Solar de Chankillo, considerado el más antiguo del hemisferio”, indicaron.

Según el organismo peruano, también se descubrió un corredor alineado intencionalmente con el ciclo lunar, “lo que demuestra que en el complejo se realizaban observaciones tanto solares como lunares y el conocimiento astronómico era más diverso y avanzado de lo que se conocía hasta ahora”.

Sumado a eso, el ministerio también recordó el reciente hallazgo de una gran vasija ceremonial de estilo Patazca. Esta tiene aproximadamente un metro de altura y cuenta con figuras de guerreros modeladas en arcilla en posición de combate.

“Su colocación en una zona exclusiva de acceso al observatorio evidencia la existencia de élites que combinaban conocimientos astronómicos con liderazgo militar, reforzando la función política y ritual del Templo Fortificado”, explicaron.

La vasija encontrada por los arqueólogos en el observatorio astronómico más antiguo. (Fuente: Gobierno de Perú)

La importancia del hallazgo para la historia de la astronomía

El departamento de Cultura sostuvo que estos descubrimientos consolidan al valle de Casma, donde está el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, como “uno de los centros astronómicos ancestrales más importantes del mundo”.

Los trabajos de excavación y restauración del mismo continúan tanto en el Observatorio Solar como en las Trece Torres para poder abrirlo al público en los próximos años.