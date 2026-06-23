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Quienes buscan renovar el televisor del hogar tienen una nueva oportunidad para acceder a tecnología de última generación a un precio rebajado. El Corte Inglés lanzó una oferta en España sobre uno de los modelos más destacados de Samsung, con una rebaja que supera el 50% respecto a su valor original.

Se trata del televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas, un Smart TV con resolución 4K, inteligencia artificial integrada y funciones avanzadas para cine, entretenimiento y videojuegos.

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Samsung Neo QLED Mini LED: tecnología 4K con inteligencia artificial

El Samsung incorpora tecnología Neo QLED Mini LED, diseñada para ofrecer un mayor control de la iluminación y mejorar el contraste en cada escena. Gracias a Quantum Matrix Technology y Neo Quantum HDR, el televisor optimiza la calidad de imagen para mostrar colores más precisos y detalles más definidos, incluso en escenas oscuras.

Uno de sus principales diferenciales es el procesador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligencia artificial para escalar contenidos y mejorar tanto la imagen como el sonido. Según Samsung, esta tecnología permite disfrutar de cualquier contenido con una calidad cercana a resoluciones superiores, optimizando automáticamente cada escena.

Además, cuenta con pantalla antirreflejos, amplio ángulo de visión y funciones inteligentes que facilitan la interacción diaria. El sistema operativo Tizen ofrece acceso rápido a aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, TikTok y Samsung TV Plus, entre otras.

También integra asistentes de voz como Bixby y Alexa, además de compatibilidad con Apple AirPlay, SmartThings y diversas funciones de conectividad para sincronizar dispositivos móviles con el televisor.

El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento.
El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento.ChatGPT

Características del Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas

Pantalla y calidad de imagen

  • Resolución UHD 4K (3840 x 2160 píxeles).
  • Tecnología Mini LED.
  • Quantum Matrix Technology.
  • Neo Quantum HDR.
  • HDR10+ Adaptive y Gaming.
  • Wide Viewing Angle.
  • Supreme UHD Dimming.
  • Real Depth Enhancer.
  • Pantalla antirreflejos.
  • Filmmaker Mode.
  • Frecuencia de hasta 144 Hz.

Inteligencia artificial y Smart TV

  • Procesador NQ4 AI Gen2.
  • Tecnología 4K AI Upscaling.
  • Optimización automática de imagen y sonido mediante IA.
  • Sistema operativo Tizen.
  • Acceso a más de 500 canales.
  • Compatibilidad con Bixby y Alexa.
  • Far-Field Voice Interaction para controlar el televisor con la voz sin usar el mando.

Conectividad

  • Wi-Fi integrado.
  • Bluetooth.
  • 4 puertos HDMI.
  • 2 puertos USB tipo A.
  • Apple AirPlay.
  • SmartThings integrado.
  • Funciones de mirroring entre móvil y TV.

Sonido

  • Potencia de 20 W.
  • Q-Symphony.
  • OTS Lite.
  • Active Voice Amplifier (AVA).
  • Adaptive Sound Pro.
  • 360 Audio.
  • Bluetooth Audio.

Funciones para gaming

  • Motion Xcelerator 144 Hz.
  • Gaming Hub.
  • FreeSync Premium.
  • HDR Gaming.

Diseño y dimensiones

  • Diseño AirSlim ultrafino.
  • Ambient Mode+.
  • Compatible con soporte VESA 200 x 200.
  • Dimensiones con soporte: 1232,9 x 765,7 x 247,4 mm.
  • Peso con soporte: 15 kg.
El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento.
El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento.El Corte Inglés

Precio del Samsung Neo QLED y cómo comprarlo

El Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas está disponible en El Corte Inglés por 519 euros, frente a su precio original de 1199 euros, lo que representa un descuento superior al 50%.

La compra puede realizarse directamente a través de la tienda online de El Corte Inglés o en establecimientos físicos, sujeto a disponibilidad de stock. Además, la cadena ofrece servicios adicionales como retirada gratuita del televisor antiguo, instalación en pared por 99 euros y colocación en peana con sintonización de canales para envíos a domicilio.

El modelo incluye una garantía de tres años y se presenta como una de las ofertas más destacadas para quienes buscan un Smart TV 4K de gama avanzada con inteligencia artificial, tecnología Mini LED y funciones orientadas tanto al entretenimiento como al gaming.