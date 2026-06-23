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Quienes buscan renovar el televisor del hogar tienen una nueva oportunidad para acceder a tecnología de última generación a un precio rebajado. El Corte Inglés lanzó una oferta en España sobre uno de los modelos más destacados de Samsung, con una rebaja que supera el 50% respecto a su valor original.
Se trata del televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas, un Smart TV con resolución 4K, inteligencia artificial integrada y funciones avanzadas para cine, entretenimiento y videojuegos.
Samsung Neo QLED Mini LED: tecnología 4K con inteligencia artificial
El Samsung incorpora tecnología Neo QLED Mini LED, diseñada para ofrecer un mayor control de la iluminación y mejorar el contraste en cada escena. Gracias a Quantum Matrix Technology y Neo Quantum HDR, el televisor optimiza la calidad de imagen para mostrar colores más precisos y detalles más definidos, incluso en escenas oscuras.
Uno de sus principales diferenciales es el procesador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligencia artificial para escalar contenidos y mejorar tanto la imagen como el sonido. Según Samsung, esta tecnología permite disfrutar de cualquier contenido con una calidad cercana a resoluciones superiores, optimizando automáticamente cada escena.
Además, cuenta con pantalla antirreflejos, amplio ángulo de visión y funciones inteligentes que facilitan la interacción diaria. El sistema operativo Tizen ofrece acceso rápido a aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, TikTok y Samsung TV Plus, entre otras.
También integra asistentes de voz como Bixby y Alexa, además de compatibilidad con Apple AirPlay, SmartThings y diversas funciones de conectividad para sincronizar dispositivos móviles con el televisor.
Características del Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas
Pantalla y calidad de imagen
- Resolución UHD 4K (3840 x 2160 píxeles).
- Tecnología Mini LED.
- Quantum Matrix Technology.
- Neo Quantum HDR.
- HDR10+ Adaptive y Gaming.
- Wide Viewing Angle.
- Supreme UHD Dimming.
- Real Depth Enhancer.
- Pantalla antirreflejos.
- Filmmaker Mode.
- Frecuencia de hasta 144 Hz.
Inteligencia artificial y Smart TV
- Procesador NQ4 AI Gen2.
- Tecnología 4K AI Upscaling.
- Optimización automática de imagen y sonido mediante IA.
- Sistema operativo Tizen.
- Acceso a más de 500 canales.
- Compatibilidad con Bixby y Alexa.
- Far-Field Voice Interaction para controlar el televisor con la voz sin usar el mando.
Conectividad
- Wi-Fi integrado.
- Bluetooth.
- 4 puertos HDMI.
- 2 puertos USB tipo A.
- Apple AirPlay.
- SmartThings integrado.
- Funciones de mirroring entre móvil y TV.
Sonido
- Potencia de 20 W.
- Q-Symphony.
- OTS Lite.
- Active Voice Amplifier (AVA).
- Adaptive Sound Pro.
- 360 Audio.
- Bluetooth Audio.
Funciones para gaming
- Motion Xcelerator 144 Hz.
- Gaming Hub.
- FreeSync Premium.
- HDR Gaming.
Diseño y dimensiones
- Diseño AirSlim ultrafino.
- Ambient Mode+.
- Compatible con soporte VESA 200 x 200.
- Dimensiones con soporte: 1232,9 x 765,7 x 247,4 mm.
- Peso con soporte: 15 kg.
Precio del Samsung Neo QLED y cómo comprarlo
El Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas está disponible en El Corte Inglés por 519 euros, frente a su precio original de 1199 euros, lo que representa un descuento superior al 50%.
La compra puede realizarse directamente a través de la tienda online de El Corte Inglés o en establecimientos físicos, sujeto a disponibilidad de stock. Además, la cadena ofrece servicios adicionales como retirada gratuita del televisor antiguo, instalación en pared por 99 euros y colocación en peana con sintonización de canales para envíos a domicilio.
El modelo incluye una garantía de tres años y se presenta como una de las ofertas más destacadas para quienes buscan un Smart TV 4K de gama avanzada con inteligencia artificial, tecnología Mini LED y funciones orientadas tanto al entretenimiento como al gaming.