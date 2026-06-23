El Samsung QLED está en oferta: la TV se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento.

Quienes buscan renovar el televisor del hogar tienen una nueva oportunidad para acceder a tecnología de última generación a un precio rebajado. El Corte Inglés lanzó una oferta en España sobre uno de los modelos más destacados de Samsung, con una rebaja que supera el 50% respecto a su valor original.

Se trata del televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas, un Smart TV con resolución 4K, inteligencia artificial integrada y funciones avanzadas para cine, entretenimiento y videojuegos.

Samsung Neo QLED Mini LED: tecnología 4K con inteligencia artificial

El Samsung incorpora tecnología Neo QLED Mini LED, diseñada para ofrecer un mayor control de la iluminación y mejorar el contraste en cada escena. Gracias a Quantum Matrix Technology y Neo Quantum HDR, el televisor optimiza la calidad de imagen para mostrar colores más precisos y detalles más definidos, incluso en escenas oscuras.

Uno de sus principales diferenciales es el procesador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligencia artificial para escalar contenidos y mejorar tanto la imagen como el sonido. Según Samsung, esta tecnología permite disfrutar de cualquier contenido con una calidad cercana a resoluciones superiores, optimizando automáticamente cada escena.

Además, cuenta con pantalla antirreflejos, amplio ángulo de visión y funciones inteligentes que facilitan la interacción diaria. El sistema operativo Tizen ofrece acceso rápido a aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, TikTok y Samsung TV Plus, entre otras.

También integra asistentes de voz como Bixby y Alexa, además de compatibilidad con Apple AirPlay, SmartThings y diversas funciones de conectividad para sincronizar dispositivos móviles con el televisor.

El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento. ChatGPT

Características del Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas

Pantalla y calidad de imagen

Resolución UHD 4K (3840 x 2160 píxeles).

Tecnología Mini LED.

Quantum Matrix Technology.

Neo Quantum HDR.

HDR10+ Adaptive y Gaming.

Wide Viewing Angle.

Supreme UHD Dimming.

Real Depth Enhancer.

Pantalla antirreflejos.

Filmmaker Mode.

Frecuencia de hasta 144 Hz.

Inteligencia artificial y Smart TV

Procesador NQ4 AI Gen2.

Tecnología 4K AI Upscaling.

Optimización automática de imagen y sonido mediante IA.

Sistema operativo Tizen.

Acceso a más de 500 canales.

Compatibilidad con Bixby y Alexa.

Far-Field Voice Interaction para controlar el televisor con la voz sin usar el mando.

Conectividad

Wi-Fi integrado.

Bluetooth.

4 puertos HDMI.

2 puertos USB tipo A.

Apple AirPlay.

SmartThings integrado.

Funciones de mirroring entre móvil y TV.

Sonido

Potencia de 20 W.

Q-Symphony.

OTS Lite.

Active Voice Amplifier (AVA).

Adaptive Sound Pro.

360 Audio.

Bluetooth Audio.

Funciones para gaming

Motion Xcelerator 144 Hz.

Gaming Hub.

FreeSync Premium.

HDR Gaming.

Diseño y dimensiones

Diseño AirSlim ultrafino.

Ambient Mode+.

Compatible con soporte VESA 200 x 200.

Dimensiones con soporte: 1232,9 x 765,7 x 247,4 mm.

Peso con soporte: 15 kg.

El Samsung QLED está en oferta: se consigue en El Corte Inglés a 58% de descuento. El Corte Inglés

Precio del Samsung Neo QLED y cómo comprarlo

El Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas está disponible en El Corte Inglés por 519 euros, frente a su precio original de 1199 euros, lo que representa un descuento superior al 50%.

La compra puede realizarse directamente a través de la tienda online de El Corte Inglés o en establecimientos físicos, sujeto a disponibilidad de stock. Además, la cadena ofrece servicios adicionales como retirada gratuita del televisor antiguo, instalación en pared por 99 euros y colocación en peana con sintonización de canales para envíos a domicilio.

El modelo incluye una garantía de tres años y se presenta como una de las ofertas más destacadas para quienes buscan un Smart TV 4K de gama avanzada con inteligencia artificial, tecnología Mini LED y funciones orientadas tanto al entretenimiento como al gaming.