En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 26 de junio de 2026 en España es de 228,24 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,35%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha permanecido estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash ha experimentado un repunte en su valor, reflejando un aumento en la confianza del mercado.

Bitcoin Cash registra un avance semanal del 2.19%, lo que sugiere una leve recuperación a corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -58.49%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa significativa en horizontes largos, con alta volatilidad entre ambos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 39.46%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.