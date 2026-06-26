Santi, el joven que logró comprar una vivienda en España: "En vez de hipoteca, pedí un préstamo personal". Fuente: @nosoysanti_1.

En España, convertirse en propietario es una realidad cada vez más difícil para los jóvenes que buscan independizarse. Según datos de la Encuesta Financiera de las Familias de 2024, publicada por el Banco de España, el porcentaje de menores de 35 años con un inmueble en propiedad cayó del 69,34% en 2011 al 36,7% en 2024.

En este contexto, Santi, un joven originario de la ciudad de Albacete, documentó en redes sociales el proceso a través del cual se convirtió en propietario con tan solo 22 años y la reforma que realizó en su vivienda. A pesar de su corta edad, logró comprar una casa en Fuensanta por menos de 40.000 euros y plasmó estos momentos de alegría y esfuerzo a través de su cuenta de Instagram, @nosoysanti_1.

Cómo logró convertirse en propietario a los 22 años

Santi contó que logró comprar una casa gracias a una madurez temprana y al esfuerzo físico proveniente del trabajo. “He trabajado desde los 16 años, tenía bastantes ahorros”, explicó. Asimismo, relató que se dedica a la albañilería y que anteriormente había ejercido diversos trabajos como soldador y tractorista.

“Estaba barata y, con lo que tenía ahorrado, pagué la mitad del valor. Luego, en vez de hipotecarme, pedí un préstamo personal y terminé de abonar el resto”, detalló el creador de contenido sobre las reformas de su nuevo hogar, en diálogo con El Español.

Santi, el joven que logró comprar una vivienda en España: "En vez de hipoteca, pedí un préstamo personal". Fuente: @nosoysanti_1. Instagram: @nosoysanti_1

De esta forma, el joven logró adquirir la propiedad por menos de 40.000 euros. Si bien el inmueble requería una reforma profunda, consiguió convertirse en titular completo de la vivienda. Además, manifestó que es preferible buscar casas en zonas rurales, debido a que los pisos en la ciudad suelen tener precios muy elevados.

Desde hace seis meses, Santi combina su trabajo con la reforma de la vivienda, tarea que documenta en redes sociales. Aunque recibe ayuda ocasional de su padre, que trabaja en la construcción, gran parte del proceso lo realiza él mismo para reducir costos.

El joven reutilizó muebles de una cocina descartada y estima que, con unos 15.000 euros adicionales, una casa abandonada puede acondicionarse para vivir. A sus 22 años, defiende que invertir en una vivienda es más importante que comprar un coche nuevo y anima a otros jóvenes a perder el miedo a los pueblos como forma de ganar libertad financiera.

Cuántos jóvenes logran independizarse y convertirse en propietarios en España

Según se desprende del Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), el 85,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no logra independizarse. Este porcentaje representa a un total de 6,3 millones de jóvenes que siguen viviendo en casa de sus padres y no pueden acceder a una vivienda.

Este escenario complejo plantea que la tasa de emancipación juvenil alcanzó su registro más bajo, con solo un 14,5% de jóvenes que logró independizarse en 2025. Además, el informe destaca que la edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años, superando el umbral estadístico de la juventud.

Santi, el joven que logró comprar una vivienda en España: "En vez de hipoteca, pedí un préstamo personal". Fuente: @nosoysanti_1. Instagram: @nosoysanti_1

En este contexto, el testimonio de Santi sobre cómo logró convertirse en propietario a los 22 años a través del esfuerzo y el trabajo muestra que existen casos de jóvenes que pueden salir adelante e independizarse, a pesar de un panorama general marcado por mínimos históricos en el acceso a la vivienda propia. Esta situación lleva a muchos jóvenes a seguir viviendo con sus padres hasta edades cada vez más avanzadas