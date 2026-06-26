El Gobierno afirma que la situación política actual no hace mella en la determinación del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de continuar la legislatura, y que, de hecho, está dispuesto a aguantar este verano y el siguiente.

Fuentes del Ejecutivo han insistido en esa determinación después de que el pleno del Congreso aprobara este jueves una moción del PP en la que se pide a Sánchez que plantee una cuestión de confianza y que dimita por su responsabilidad en los casos judiciales que están afectando al PSOE.

Una moción que el Gobierno ya ha asegurado que no tendrá ningún efecto político porque la potestad de presentar una cuestión de confianza le corresponde a Sánchez y porque no tiene intención alguna de dimitir.

El Gobierno tiene la piel gruesa

En esa línea, las fuentes citadas han subrayado que el Ejecutivo tiene la piel gruesa para soportar la actual situación, con iniciativas de ese tipo que prosperan en el Congreso, los casos judiciales que afectan al entorno de los socialistas, y los socios de investidura distanciándose cada vez más.

Interpretan que incluso sin casos como el del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y todo lo relativo a las joyas encontradas por la UDEF, la situación que afrontaría el Gobierno sería la misma al entrar ya en el último año de la legislatura.

Esa circunstancia señalan que hace que cada formación política intente marcar terreno.

Por ello, ven al Partido Popular y Vox ahondando en su estrategia, mientras que los socios parlamentarios se mueven también e incluso lo hace igualmente el PSOE ante las transferencias de voto que puede haber.

Ante todo este panorama, las fuentes del Gobierno aseguran que Sánchez está tranquilo y dispuesto a aguantar tanto este verano como el siguiente.

Cuál es la fecha límite para ir a votar otra vez

La fecha limite para acudir de nuevo a las urnas se sitúa en agosto del próximo año, aunque la semana pasada no cerró la puerta a adelantar unos meses los comicios si no se aprobaran unos nuevos presupuestos generales.

“Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis”, respondió en Bruselas al plantearle si mantenía su idea de agotar la legislatura aunque no se aprobaran los presupuestos o se abría al adelanto que le han pedido el PNV y Coalición Canaria si no lo conseguía.

El Gobierno reitera que, pese a las dificultades, intentará sacar adelante esos presupuestos y también otras iniciativas para las que espera contar con el apoyo suficiente de la cámara.

Entre ellas el real decreto que aprobará el próximo lunes el Consejo de Ministros con la prórroga de las medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Un decreto que el Gobierno afirma que ya está listo y que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.

Fuente: EFE.