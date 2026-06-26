En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 26 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 68.286,03 euros, cifra que refleja una variación del 0,7% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible recuperación tras caídas anteriores.

La evolución reciente de Bitcoin ha sido desfavorable: en la última semana retrocedió -5.82% y en el último año acumula una variación de -45.18%. Esta trayectoria a la baja se traduce en una rentabilidad negativa en el periodo anual considerado, con pérdidas significativas para quienes han mantenido la criptomoneda y confirma un contexto de debilidad en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 27.40%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 35.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 67.811,6 euros.