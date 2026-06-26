En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 26 de junio de 2026 en España es de 1,19 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,29%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en los días pasados, el Ripple ha ido aumentando su valor frente al euro.

La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño claramente negativo: en la última semana registró un cambio de -7.99% y en el último año una variación de -55.81%, lo que refleja una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad desfavorable para los tenedores en estos periodos, con pérdidas acumuladas y una elevada volatilidad del precio.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.88%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.