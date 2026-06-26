En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 26 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 47,28 euros. El valor de apertura refleja una variación del -304,53963 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere un crecimiento sostenido en su valor en comparación con períodos anteriores.

La estancia en una tendencia positiva indica un aumento de la confianza en el Litecoin y un posible fortalecimiento frente al euro.

La cotización de Litecoin refleja una tendencia claramente bajista: en la última semana cayó un 7.21% y en el último año acumula un descenso del 55.16%, lo que supone una rentabilidad negativa considerable para quienes han mantenido la criptomoneda; el deterioro reciente confirma la debilidad del precio y sugiere un contexto de mayor riesgo y volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 42.19%, es menor que la volatilidad anual del 52.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.