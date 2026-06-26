En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 26 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.791,69 euros, cifra que refleja una variación del 0,84% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría señalar un repunte en el mercado de criptomonedas.

La cotización de Ethereum ha mostrado un desempeño claramente bajista: en la última semana su cambio ha sido del -8.32% y en el último año su variación en la cotización ha sido del -60.04%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para los tenedores en ambos horizontes y evidencia un deterioro sostenido del valor con elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 35.86%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.