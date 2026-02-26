El nuevo helicóptero H145M llega al Ejército Español tras el acuerdo más grande de la historia del país en materia de aeronaves rotatorias. Se trata de un avance significativo en la modernización de las Fuerzas Armadas, con la incorporación de 100 helicópteros Airbus que fortalecen las capacidades operativas del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada. En diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa español formalizó la compra de 100 helicópteros a Airbus Helicopters. Justamente, el dinero salió a partir del presupuesto militar total de 4000 millones de euros aproximados. Se trata del acuerdo más grande de la historia en adquisiciones de este tipo, enmarcado en el Plan Nacional de Helicópteros. El paquete incluye cuatro modelos adaptados a diversas misiones: De acuerdo a Airbus, el H145M, un helicóptero biturbina multipropósito ligero, destaca por su versatilidad, economía operativa y aviónica avanzada compatible con estándares europeos. Además, alcanza los 250 km/h junto con 662 km de alcance y 2700 m de altitud operativa. Equipado con el sistema HForce, permite misiones de ataque ligero (complementando al EC-665 Tigre), formación de tripulaciones, operaciones utilitarias y respuesta rápida a emergencias o catástrofes. Estas capacidades lo convierten en un activo ideal para escenarios complejos, urbanos o de montaña, ofreciendo alta maniobrabilidad y potencia de fuego adaptable. Recientemente, en febrero de 2026, se confirmó que el Batallón de Helicópteros de Ataque 1 (BHELA 1), integrado en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y con base en Almagro (Ciudad Real), será la primera unidad en recibir el nuevo helicóptero H145M. Como unidad táctica de referencia y única especializada en combate dentro de las FAMET, el BHELA 1 verá reforzada su estructura operativa a corto plazo. Esta incorporación complementa la modernización en curso del helicóptero de ataque HA-28 Tigre, que incluye mejoras para interacción con drones y comunicaciones seguras vía satélite. Las entregas de las nuevas aeronaves están previstas entre 2027 y 2031, con un impacto industrial positivo en la planta de Airbus en Albacete, donde se crearán más de 300 empleos directos y se establecerá un centro internacional de formación para pilotos y técnicos del H145M, junto con instalaciones para customización militar.