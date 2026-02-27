El Ejército del Aire y del Espacio de España ha dado un paso significativo en interoperabilidad aliada al integrar un misil Meteor de la Fuerza Aérea Alemana (Luftwaffe) en uno de sus cazas Eurofighter Typhoon desplegados en Rumania. Este hito operativo, anunciado por el Ministerio de Defensa español el 25 de febrero de 2026, resalta la herencia tecnológica alemana —heredera del poderoso ejército que marcó la Segunda Guerra Mundial— aplicada en sistemas de vanguardia actuales. La acción se enmarca en la misión de Policía Aérea Reforzada (eAP) de la OTAN en el flanco oriental, específicamente en el Bloque 70. El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) “Paznic”, basado en la base aérea Mihail Kogălniceanu cerca de Constanza, Rumania, realizó la integración. El contingente español, compuesto por 51 militares del Ala 14 (base en Los Llanos, Albacete), junto con apoyo del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), trabajó en equipo mixto con efectivos del 71 Escuadrón de la Luftwaffe alemana. Bajo el concepto de Empleo Ágil en Combate (ACE – Agile Combat Employment), se validaron procedimientos comunes para demostrar interoperabilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta en entornos expedicionarios. Los especialistas españoles inspeccionaron y probaron el misil para asegurar su plena integración en los sistemas del Eurofighter, reforzando la preparación en escenarios exigentes. El misil Meteor, desarrollado por la empresa europea MBDA en colaboración con Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Suecia, representa una de las tecnologías más avanzadas en misiles aire-aire de largo alcance más allá del horizonte visual (BVR). Equipado con motor ramjet regulable, ofrece un alcance superior a los 100 km (estimado en 150 km en algunas fuentes), velocidad máxima mayor a Mach 4, gran maniobrabilidad en fase terminal y una extensa zona de no escape. Su buscador activo por radar, enlace de datos bidireccional y resistencia a contramedidas electrónicas lo convierten en un sistema dominante en combates aéreos modernos. No se trata de la primera colaboración entre las fuerzas alemanas y españolas: en 2022, durante la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP) en Estonia, ya se logró un hito similar, pero ahora se avanza con la integración del Meteor, elevando notablemente las capacidades aire-aire. En esta ocasión, el despliegue del DAT “Paznic” incluye tres Eurofighter y un avión A400M, asumiendo tareas de vigilancia y disuasión hasta el 7 de marzo de 2026. Bajo mando del comandante Félix Diéguez Pita, opera junto a Alemania en el esquema Eastern Sentry del Mando Aéreo Aliado de la OTAN, garantizando la protección del espacio aéreo en el flanco este ante amenazas regionales.