La cotización entre el euro y la libra esterlina subió 3% en la última semana, pero acumula una caída de -8% en el último año, sugiriendo una recuperación reciente dentro de una tendencia anual bajista. Este jueves, 7 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8637 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,07%. La cotización de la libra hoy ha mostrado una leve mejora en comparación con los días anteriores, lo que indica una tendencia ascendente. Esta recuperación puede reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible fortalecimiento de la economía local. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de la reciente subida, la cotización aún se encuentra por debajo de sus niveles máximos previos, lo que sugiere que los desafíos persisten. La tendencia sugiere cautela, ya que factores externos podrían influir en su estabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.12%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.