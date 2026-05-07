Este jueves, 7 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.827 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,01%. En el cruce euro/rublo ruso, la última semana mostró una leve caída de -0.02% y en el último año la cotización acumuló un descenso más marcado de -2.96%, sugiriendo una tendencia bajista sostenida. Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento constante respecto a los días anteriores. Este impulso se ha visto reflejado en un aumento notable en su valor, lo que refleja una mayor confianza en la economía local. En contraste, la tendencia observada durante la semana pasada mostró una cierta inestabilidad, con fluctuaciones que generaron dudas en el mercado. Sin embargo, el reciente avance sugiere un cambio favorable en la percepción económica. Este giro en la cotización del rublo podría ser indicativo de un fortalecimiento económico en la región. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.