Durante la tarde del sábado, los cielos de Santiago de Chile se convirtieron en el escenario de un acontecimiento que captó la atención de aficionados a la aviación y expertos en defensa de toda la región con un avión clave para España. Uno de los aviones de transporte estratégico más imponentes del Ejército del Aire y del Espacio español, el Airbus A400M, aterrizó en territorio chileno para participar en la edición 2026 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE). Este gigante europeo, conocido por su capacidad de carga superior a las 37 toneladas y por representar el orgullo nacional de la aeronáutica española, ya se encuentra en Chile listo para brillar en uno de los eventos aeroespaciales más importantes de América Latina. El A400M del Ejército del Aire y del Espacio español se sumó de inmediato a otras aeronaves de alto perfil que ya habían arribado al país. Entre ellas destacan los cazas furtivos de quinta generación del F-35 Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), que también llegaron recientemente. De esta manera, el transporte estratégico español se integra a un selecto grupo de plataformas que marcarán presencia en FIDAE 2026, que dará inicio el próximo martes 7 de abril y se extenderá hasta el domingo siguiente. La aeronave en cuestión pertenece al Ala 31, con base en la Base Aérea de Zaragoza, y luce la matrícula “T.23-01”. Durante la feria, el T.23-01 será exhibido en la muestra estática, donde visitantes, especialistas y delegaciones internacionales podrán apreciar de cerca sus líneas imponentes y sus capacidades operativas. Aunque aún no se ha confirmado su participación en el show aéreo —ya que no figura en el programa de vuelo publicado hasta el momento—, su sola presencia ya genera gran expectativa. Este despliegue no es aislado. El Ejército del Aire y del Espacio español ha realizado recientemente otras misiones de alto impacto en Sudamérica. Entre finales de enero y principios de febrero de 2026, los A400M transportaron a la Escuadrilla Aspa en una gira que abarcó Argentina, Brasil y Uruguay con motivo de las conmemoraciones por el centenario del Plus Ultra. La llegada del A400M a FIDAE 2026 responde además a una estrategia más amplia impulsada por Airbus. La compañía busca posicionar al avión como una solución moderna y superior para actualizar las flotas de transporte de la región. Muchos países sudamericanos enfrentan el desafío de reemplazar sus históricos Hércules C/KC-130H en los próximos años, y el A400M se presenta como la opción ideal por su capacidad de carga, autonomía y polivalencia operativa.