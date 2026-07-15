La terapia virtual y la terapia en persona pueden ser igual de efectivas, aunque cada una responde a necesidades distintas según el tipo de tratamiento. Estudios citados por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) muestran que ambos formatos generan resultados positivos, pero con diferencias clave en accesibilidad, privacidad y nivel de contención.

El uso de la terapia virtual creció de forma sostenida desde la pandemia de covid-19 . Según la APA, en 2022 el 96% de los psicólogos ya ofrecía sesiones online, una modalidad que se consolidó como alternativa permanente a la consulta tradicional.

¿En qué se diferencian la terapia virtual y la terapia en persona?

La terapia en persona implica sesiones cara a cara en el consultorio del profesional, generalmente de manera semanal y en bloques de 40 a 60 minutos. Este formato permite al terapeuta captar el lenguaje corporal y otras señales no verbales que enriquecen la evaluación clínica.

La terapia virtual, en cambio, se realiza por videollamada, teléfono o mensajería desde cualquier lugar con conexión a internet. Diversos estudios señalan que la terapia cognitivo-conductual online tiene una efectividad comparable a la presencial en casos de ansiedad y depresión leve a moderada.

Ventajas según la modalidad

Terapia virtual: mayor accesibilidad, menor costo en algunos casos, reducción del estigma y comodidad de horarios.

Terapia en persona: mayor privacidad, vínculo terapéutico más profundo y mejor lectura de señales no verbales.

La terapia virtual y la terapia en persona pueden ser igual de efectivas, aunque cada una responde a necesidades distintas según el tipo de tratamiento.

¿Para quiénes sirve cada tipo de terapia?

La terapia virtual resulta especialmente útil para quienes tienen dificultades para trasladarse, viven en zonas con pocos especialistas disponibles o buscan mayor flexibilidad horaria . También es una opción recomendada para personas que sienten ansiedad social al asistir a un consultorio.

La terapia en persona sigue siendo la más indicada en casos de crisis severas, riesgo suicida o cuadros psicóticos agudos, donde la contención directa del profesional es determinante. Terapias complementarias como arte, música o juego también suelen requerir un espacio físico compartido.