En esta noticia Advertencia de psicóloga sobre ChatGPT como apoyo psicológico

La irrupción de la inteligencia artificial ha revolucionado en gran medida la forma en que los usuarios interactúan con las plataformas digitales. ChatGPT puede constituir una herramienta valiosa para resolver dudas y ampliar información, aunque siempre es recomendable verificar la información en otras fuentes.

No obstante, existe una práctica que un número creciente de personas adopta y que puede resultar más peligrosa de lo que a simple vista parece.

Se trata de compartir sus problemas personales con la inteligencia artificial. El uso de ChatGPT como psicóloga es una de las aplicaciones que más ha suscitado la preocupación de los expertos en tiempos recientes. El inconveniente radica en que la IA no está capacitada para realizar un acompañamiento psicológico, a pesar de que algunos puedan pensar lo contrario.

La psicóloga española Alejandra Enríquez ha emitido una contundente advertencia sobre el uso de ChatGPT como un confidente. A través de un video compartido en su cuenta de TikTok (@alenriquezpsicologia), la experta ha precisado que la IA ha propiciado nuevos y peligrosos hábitos, especialmente en el ámbito de la psicología.

Las herramientas como ChatGPT u otras inteligencias artificiales generativas pueden ser beneficiosas para aclarar ideas o informarse, siempre y cuando se utilicen adecuadamente. Sin embargo, Enríquez ha destacado cuatro razones contundentes por las cuales nunca se debería recurrir a este tipo de plataformas como sustituto de una terapia psicológica profesional.

Los motivos por los que la psicóloga no recomienda usar ChatGPT como psicólogo para contarle tus problemas. (Fuente: archivo) Shutterstock

Advertencia de psicóloga sobre ChatGPT como apoyo psicológico

Según Alejandra Enríquez, no puede existir un buen vínculo de tratamiento psicológico con ChatGPT. (Fuente: archivo) Shutterstock

Limitaciones en la comprensión personal

“ChatGPT no tiene la capacidad de conocer tu verdadera identidad, no solucionará tus inconvenientes y probablemente esté reforzando las creencias negativas que tú mismo le proporcionas“, explica Enríquez. La psicóloga señala que, a pesar de que puede parecer que te comprende, la realidad es que ChatGPT únicamente procesa texto sin poseer un entendimiento genuino de quién eres o cuáles son tus emociones con precisión.

Cómo reconocer y reencuadrar los pensamientos negativos

Según un estudio de la Universidad de Stanford mencionado por Enríquez, “ChatGPT puede validar delirios, al no detectar crisis emocionales graves" o incluso reforzar pensamientos peligrosos. En estos casos, al carecer de la precisión necesaria que se exige de un profesional, la IA puede potenciar ideas que agravan la situación, lo que resulta opuesto a lo que requiere una persona que busca asistencia.

Enríquez explicó que “Sanar heridas o curar traumas no va solo de aplicar una teoría que hay en un manual o de recoger toda la literatura posible, lo cual es algo que podría hacer ChatGPT".

Para ella, por muy avanzada que se encuentre la tecnología, ninguna IA puede reemplazar a un terapeuta porque “un tratamiento psicológico va mucho más allá de eso”.

La psicóloga enfatiza que lo que realmente contribuye a la sanación de las heridas psicológicas es una relación única entre humanos, donde se experimenta la sensación de ser escuchado y comprendido. Además, destacó que “los tratamientos psicológicos tienen un mejor pronóstico cuando mejor es el vínculo con tu terapeuta, cosa que con ChatGPT no puede existir”.

“Un tratamiento psicológico va mucho más allá de aplicar una teoría. La clave radica en sentirse visto, escuchado y hacer hincapié en esta experiencia para el paciente, convirtiéndola en algo singular. Comprendo que utilices ChatGPT para organizar tus pensamientos, consolidar conceptos e incluso para informarte sobre temas que no comprendes, pero no lo utilices como psicóloga”, concluyó Enríquez.