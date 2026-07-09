No solo es educación: la psicología reveló qué significa que una persona se disculpe todo el tiempo por cosas

¿Te pasa que dices “perdón” por todo? Por llegar dos minutos tarde, por preguntar algo obvio, por existir en el mismo espacio que otra persona. Muchas veces lo interpretamos como pura buena educación o timidez extrema, pero la psicología va mucho más allá. Detrás de las disculpas constantes puede haber un mecanismo de protección aprendido en la infancia.

No se trata solo de ser amable, sino de un patrón que, aunque funcional en su momento, puede terminar desgastando la autoestima y las relaciones. Entender qué hay detrás ayuda a transformar este hábito en algo más saludable y consciente.

No solo es educación: la psicología reveló qué significa que una persona se disculpe todo el tiempo por cosas EFE

¿Por qué hay personas que piden perdón por todo?

La psicología identifica este comportamiento como parte del fawn response o respuesta de apaciguamiento. El psicoterapeuta Pete Walker, en su trabajo sobre trauma complejo, lo describe como una de las cuatro respuestas instintivas ante el estrés (junto al fight, flight y freeze).

Según Walker, “fawn” implica actuar de manera servil, complacer y anticiparse a las necesidades ajenas para comprar seguridad emocional. En la práctica, esto se traduce en disculpas preventivas: frases como “perdón por molestar” o “disculpa si te molesto” salen casi sin pensar.

No es que la persona crea realmente haber cometido un error grave, sino que su sistema nervioso activa un piloto automático para evitar cualquier posibilidad de rechazo o enojo.

¿Por qué surge esta actitud?

La mayoría de las veces, este patrón nace en la niñez. Niños que crecieron en hogares con tensión constante, padres con problemas de salud mental o entornos impredecibles aprenden rápidamente que su rol es “mantener la paz”.

No solo es educación: la psicología reveló qué significa que una persona se disculpe todo el tiempo por cosas Shutterstock

Un estudio de la investigadora japonesa Masako Kageyama, publicado en la revista Healthcare, encontró que los adultos que de chicos tuvieron que cuidar emocionalmente a sus padres presentaban niveles de angustia tres veces más altos que el promedio .

Esta “parentificación emocional” obliga al niño a convertirse en regulador del humor familiar, y las disculpas se transforman en la herramienta principal para calmar las aguas.

Lo que ocultan realmente las disculpas excesivas

Miedo al rechazo : la persona anticipa que cualquier acción suya puede incomodar y prefiere pedir perdón antes.

Baja autoestima : sensación de “ocupar demasiado espacio” o no merecer estar ahí.

Ansiedad y codependencia : dificultad para expresar necesidades propias sin sentir culpa.

Automatismo aprendido: con el tiempo, se convierte en un tic verbal casi inconsciente.

El costo emocional y cómo empezar a cambiarlo

Vivir en “modo prevención” constante genera agotamiento. Aunque socialmente se vea como sensibilidad o buena educación, a la larga afecta la capacidad de poner límites, expresar opiniones y disfrutar de relaciones auténticas. La espontaneidad desaparece porque uno está siempre midiendo el impacto emocional de cada palabra o gesto.

La buena noticia es que se puede trabajar. Terapias focalizadas en trauma, como las que abordan el apego y el C-PTSD, ayudan a reconocer el patrón y construir una autoestima más sólida. Pequeños pasos prácticos incluyen pausar antes de disculparse, preguntarse “¿realmente hice algo mal?” y practicar afirmaciones que validen el propio espacio.

No se trata de volverse indiferente, sino de diferenciar la empatía genuina de la culpa innecesaria. Como señalan diversos especialistas en psicología del trauma, dejar de disculparse por todo no te hace menos amable: te hace más libre.