El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del viernes 29 de mayo

Durante el viernes, 29 de mayo de 2026,

Los números ganadores son02 17 19 39 41 46, la cifra complementaria el 3 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "4" ganadores con un galardón de "38303.81" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 29 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.741.885 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.304.018,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 4 ganadores y, por ello, el premio fue de 38303.81 euros.

3.Cinco aciertos: 57 ganadores con un premio de 1.343,99 euros.

4.Cuatro aciertos: 3842 ganadores con un premio de 29,91 euros.

5.Tres aciertos: 75212 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 475896 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo el dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto antes de empezar y deja de jugar si buscas recuperar pérdidas o notas ansiedad.

Trata el juego como ocio, prioriza tus responsabilidades y pide ayuda si sientes pérdida de control; contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.