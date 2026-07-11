Las condiciones meteorológicas cambiarán durante los próximos cuatro días en Colombia. El aumento de la nubosidad favorecerá la aparición de lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas en distintas regiones, aunque su intensidad variará según el momento y el departamento.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anticipa precipitaciones desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de julio. Los sectores más afectados estarán en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además de amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Las regiones donde caerán las lluvias más fuertes

Durante el viernes, las precipitaciones se concentrarán en el sur de la región Caribe, el norte y occidente de la región Andina, la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía. Los mayores acumulados se esperan en el sur de Córdoba, el occidente de Antioquia, el centro de Chocó, el sur de Bolívar, el golfo de Urabá, Santander y Norte de Santander.

El sábado aumentará la presencia de lluvias y chubascos persistentes en el centro y sur del Caribe, el centro y norte de la región Andina y diferentes zonas del Pacífico. Los episodios más fuertes afectarán principalmente el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba y el centro de Chocó. En la Orinoquía y la Amazonía también podrán registrarse precipitaciones de moderada a fuerte intensidad durante la tarde y la noche.

El IDEAM prevé que el domingo continúen las lluvias en gran parte del país, con acumulados importantes de manera localizada. Las áreas más afectadas estarán en Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Valle del Cauca y los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía.

Llegan cuatro días de lluvias fuertes y posibles vendavales: las regiones más afectadas. ChatGPT - creada con IA

El lunes seguirán las precipitaciones y el riesgo de vientos fuertes

Para el lunes se espera una disminución de la nubosidad en buena parte del territorio, pero las condiciones seguirán siendo favorables para la formación de lluvias y tormentas. Los departamentos con mayor probabilidad de recibir precipitaciones intensas serán Chocó, el occidente y norte de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y el sur de Magdalena y Cesar.

También habrá nubosidad y posibles lluvias en Santander, Norte de Santander, el piedemonte de Meta y Casanare, y diferentes zonas de Caquetá, Putumayo y Vaupés. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse precipitaciones muy significativas, después de un fin de semana con lluvias intermitentes.

El organismo recomienda mantener un seguimiento especial ante un posible aumento de la velocidad del viento en el norte de la región Andina y el sur de la región Caribe. Las tormentas eléctricas pueden estar acompañadas de vientos fuertes o vendavales, aunque el pronóstico oficial no establece velocidades máximas concretas para este episodio.

Qué pasará con el tiempo en Bogotá y otras zonas del país

En Bogotá se esperan condiciones parcialmente nubladas y una probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas durante las tardes. El sábado tendrá la mayor posibilidad de precipitaciones, con temperaturas mínimas inferiores a 10 grados y máximas de entre 19 y 21 grados. A pesar del aumento de la nubosidad, podrán presentarse sensaciones térmicas elevadas en Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar, además de Tolima, Huila y algunas zonas del valle del Magdalena. Ante la posibilidad de tormentas, el IDEAM aconseja buscar refugio, evitar espacios abiertos y no permanecer debajo de árboles o estructuras metálicas altas. También recomienda asegurar tejados y elementos elevados, limpiar canales y sumideros, y prestar atención a las alertas por crecientes súbitas y deslizamientos.