El pensamiento de Marie Curie sigue siendo una referencia sobre esfuerzo, curiosidad y mejora continua.

Marie Curie, la pionera polaca-francesa en el campo de la radiactividad y única mujer galardonada con dos Premios Nobel en distintas disciplinas, dejó una de las reflexiones más potentes sobre el verdadero motor del progreso humano.

Su famosa frase “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas” resume una filosofía de vida que prioriza el conocimiento por encima de los chismes, las personalidades o los juicios superficiales.

El significado de la frase de Marie Curie

La cita, recogida en diversas fuentes que repasan su legado, no busca desalentar la empatía ni las relaciones humanas, sino advertir contra la excesiva atención a lo trivial.

De esta manera, la polaca invita a dirigir la curiosidad hacia los conceptos, las preguntas y las posibilidades que realmente impulsan la innovación, el pensamiento crítico y el avance científico. Como ella misma enfatizó, las ideas son las que mueven el mundo adelante, no las figuras individuales.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Foto: Embajada de Francia

¿Quién fue Marie Curie?

Nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en el entonces Reino del Congreso de Polonia bajo el Imperio Ruso, Marie Skłodowska Curie demostró desde niña un talento excepcional. A los cuatro años ya leía fluidamente y destacó tanto en ciencias naturales como en humanidades.

Su padre fomentó su pasión por la física y las matemáticas, aunque lamentaba no contar con un laboratorio para experimentar. Tras estudiar en la Sorbona, donde obtuvo licenciaturas en Física y Matemáticas, se casó en 1895 con Pierre Curie y obtuvo la ciudadanía francesa.

¿Qué fue lo más importante que hizo Marie Curie?

Junto a su esposo y Henri Becquerel, recibió el Premio Nobel de Física en 1903 por sus trabajos sobre la radiactividad. En 1911, se convirtió en la única ganadora del Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio.

Para aislar 0,1 gramo de radio, la pareja procesó toneladas de mineral durante cuatro años, cargando pesadas cajas, hirviendo minerales y exponiéndose a radiación y vapores tóxicos, todo mientras rechazaban ofertas laborales lucrativas en universidades.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Foto: Jupiter Photos

La regla de vida de la física

Su altruismo fue una regla de vida. “Ninguno de nosotros pretendió jamás obtener beneficio alguno de nuestro descubrimiento”, escribió más tarde. Por eso nunca patentaron sus hallazgos, compartieron públicamente los resultados y siempre facilitaron el conocimiento a otros científicos que lo solicitaron.