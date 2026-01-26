Podemos y el PSOE han alcanzado un acuerdo para impulsar una regularización extraordinaria de migrantes en España. La medida permitirá conceder papeles a personas extranjeras que ya se encuentran en el país y acrediten un periodo mínimo de residencia.

El anuncio inicial fue realizado por la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Minutos después, el Gobierno confirmó que llevará la iniciativa al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo prevé aprobar este martes el inicio de la tramitación de un real decreto. El objetivo es dar cobertura legal a una regularización pactada con Podemos.

El Gobierno aprobará la regularización extraordinaria de migrantes en Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobará el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. La medida afecta a migrantes que ya se encuentran en España.

El Ejecutivo anunció la iniciativa tras confirmarse el acuerdo político con Podemos. La regularización busca dar respuesta a una situación administrativa prolongada.

Según lo comunicado, la iniciativa permitirá avanzar de forma inmediata en el proceso legislativo. El Gobierno pretende activar el mecanismo sin dilaciones.

A quiénes alcanza la regularización pactada entre el PSOE y Podemos

Irene Montero explicó que la regularización significará “que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”.

La eurodiputada detalló que la medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas. El acuerdo establece criterios claros para acceder a la regularización.

La residencia podrá acreditarse mediante empadronamiento u otros documentos válidos. El objetivo es facilitar el acceso al procedimiento.

Cómo se podrá acreditar la residencia en España

Montero precisó que la residencia podrá demostrarse con distintos medios. Entre ellos, citó el empadronamiento, un informe médico o un contrato de luz.

También se aceptará un certificado de envío de dinero como prueba de estancia en el país. El abanico de opciones busca evitar exclusiones. La regularización extraordinaria pretende adaptarse a situaciones reales y diversas. El diseño del procedimiento prioriza la accesibilidad.

Autorización de residencia y suspensión de retornos

Según explicó Irene Montero, la admisión a trámite de la solicitud tendrá efectos inmediatos. Permitirá una autorización de residencia y trabajo por un año.

Además, la admisión suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno. Este punto es clave para la seguridad jurídica de los solicitantes. La regularización extraordinaria marca un paso relevante en la política migratoria. El real decreto definirá los detalles finales del proceso.