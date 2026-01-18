La mejor camper pensada para familias numerosas: esta van de Etrusco cuenta con 6 plazas para descansar.

Viajar en familia sin renunciar al espacio ni a la comodidad es posible. La Etrusco Capuchina Base se posiciona como una de las campers más completas del mercado para familias numerosas, gracias a su capacidad para hasta seis personas, una distribución inteligente y un precio competitivo dentro del segmento.

Pensada para vacaciones largas, escapadas de fin de semana o aventuras improvisadas, esta autocaravana capuchina combina funcionalidad, diseño práctico y una mecánica fiable.

Todo está orientado a disfrutar del tiempo compartido, con zonas amplias, soluciones modulables y un equipamiento pensado para la vida en ruta. Asimismo, su precio en España parte desde 61.290 euros.

Un motor fiable sobre base Fiat Ducato

La Etrusco Capuchina Base se construye sobre el Fiat Ducato, una de las plataformas más reconocidas en el mundo camper. Incorpora un motor renovado de 140 CV, que ofrece un equilibrio óptimo entre potencia, eficiencia y confort de conducción.

Este propulsor introduce además mejoras en asistentes a la conducción, seguridad y opciones de cambio automático, lo que facilita los viajes largos y mejora la experiencia al volante, incluso cuando el vehículo va completamente cargado.

La mejor camper pensada para familias numerosas. Etrusco

Diseño pensado para viajar en familia

El diseño interior y exterior prioriza el espacio y la convivencia. La clásica cama capuchina delantera maximiza la superficie habitable, mientras que las camas traseras y la zona de día moderna garantizan comodidad para todos los ocupantes.

Uno de los grandes diferenciales es el baño Vario, un innovador concepto “habitación dentro de la habitación” que optimiza el espacio y evita aglomeraciones en las rutinas diarias. A esto se suma una cocina modular, con estantes ingeniosos y amplio espacio de guardado, ideal para cocinar en grupo. El conjunto se completa con un garaje posterior amplio, equipado con anclajes flexibles para transportar equipaje, bicicletas o material deportivo.

La Capuchina Base cuenta con equipamiento y hasta 6 plazas para descansar. Etrusco

Equipamiento destacado de la Etrusco Capuchina Base

Hasta 6 plazas para dormir

Cama capuchina delantera y camas traseras confortables

Baño Vario con diseño modular

Cocina amplia y funcional con gran capacidad de almacenaje

Zona de estar espaciosa y luminosa

Garaje trasero con anclajes flexibles

Con una excelente relación precio-prestaciones y múltiples configuraciones disponibles, la Etrusco Capuchina Base se consolida como una de las mejores campers familiares para quienes buscan espacio, versatilidad y confort sin disparar el presupuesto.