Estudiantes que obtienen un rendimiento destacado en matemáticas presentan una probabilidad significativamente mayor de culminar sus estudios universitarios y de acceder a carreras exitosas, incluso si estas no pertenecen al ámbito de las STEM. Esta observación proviene de Bill Gates, quien señala que aquellos que finalizan Álgebra 1 de secundaria en noveno grado tienen más posibilidades de completar una educación universitaria.

Por consiguiente, la Fundación Gates ha estado colaborando con escuelas secundarias públicas que buscan mejorar la enseñanza de las matemáticas. Los métodos que implementan deberían ser beneficiosos para cualquier persona que aspire a impartir conocimientos, ya sea un educador o un líder empresarial que instruye a sus empleados en conceptos fundamentales, según lo publicado por la revista Inc.

Bill Gates dice que aprender esta habilidad poco apreciada te ayudará a tener éxito en tu vida laboral (foto: archivo).

El desafío del álgebra en la educación

Desafortunadamente, Álgebra 1 es el curso de secundaria más reprobado en los Estados Unidos, escribe Gates en una publicación de su blog. Él nota que las tasas de éxito de los estudiantes en esta asignatura han estado disminuyendo desde antes de la pandemia y ahora han caído a su punto más bajo en este siglo para los estudiantes de séptimo y octavo grado. Y aquellos que la reprueban tienen solo una posibilidad de uno en cinco de graduarse de la secundaria.

El problema es, aunque Gates es una excepción prominente, que la mayoría de las personas simplemente no aman las matemáticas. Y con computadoras cada vez más potentes, inteligencia artificial, e incluso teléfonos inteligentes capaces de hacer la mayoría de nuestro trabajo numérico por nosotros, él admite, se está volviendo más difícil para los que odian las matemáticas ver por qué deberían gastar su tiempo y energía aprendiendo estas cosas.

Eso es un problema, escribe Gates, en un mundo donde aprender matemáticas es un predictor del logro futuro. " La verdad es que las matemáticas son más que solo un montón de números, mucho más. No solo las habilidades matemáticas son relevantes para nuestras vidas cotidianas de maneras que podríamos no darnos cuenta, también son un poderoso indicador de cuán exitosas serán esas vidas “, escribió.

La innovadora estrategia de Bill Gates en la enseñanza de matemáticas

Hay una solución a todo esto, escribe. La clave es repensar la forma en que nuestras escuelas secundarias (y tal vez las universidades, también) enseñan matemáticas. Con eso en mente, Gates recientemente pasó un día en la Escuela Secundaria Chula Vista en el sur de California, una escuela que ha recibido apoyo de la Fundación Gates como parte de sus iniciativas de mejora escolar.

Este enfoque podría mejorar casi cualquier tipo de enseñanza en casi cualquier entorno. Así es cómo funciona.

Amilcar Fernández, quien dirige el programa de matemáticas en Chula Vista y diseña su currículo, se ha desviado de los enfoques tradicionales de la educación matemática de maneras que la hacen mucho más atractiva para los estudiantes, facilitando que aprendan y retengan principios matemáticos. El resultado es que las tasas de competencia matemática de la escuela han aumentado 18 puntos porcentuales en tres años.

Personalízalo a tu gusto

Diferentes personas tienen diferentes intereses y formas de aprender. La enseñanza debe permitir esto, con tareas y retroalimentación adaptadas a los objetivos y habilidades de los aprendices individuales y algunas oportunidades para que elijan sus propios temas o problemas para estudiar.

Es fundamental reconocer la diversidad en los métodos de aprendizaje. La educación debe ser flexible y ofrecer alternativas que se alineen con las preferencias de cada estudiante.

Una característica inusual y fundamental de la clase de matemáticas de Fernández es que los estudiantes tienen la oportunidad de debatir los problemas y compartir sus reflexiones sobre las posibles soluciones. Tras plantear el problema de las palomitas, Fernández facilitó un espacio para la discusión, permitiendo que los estudiantes intercambiaran ideas sobre cómo abordar el desafío. Gates se mostró impresionado por la manera en que Fernández incentivó a todos los estudiantes a manifestar sus opiniones.