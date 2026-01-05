Descubrieron un monasterio perdido en medio de la nada: es la cuna de una civilización milenaria. (Fuente: archivo).

Un equipo conformado por arqueólogos e investigadores de la Universidad de Southampton ha localizado el sitio donde podría encontrarse el antiguo Monasterio perdido de Deer, en el noreste de Escocia.

De acuerdo a la información proporcionada por Europa Press, el gaélico escocés escrito más antiguo del mundo se produjo en este monasterio a finales del siglo XI y principios del XII.

Estos textos constituyen concesiones de tierras en gaélico que fueron colocados en los márgenes del Libro de los Ciervos, “un evangelio de bolsillo escrito originalmente entre el 850 y el 1000 d.C", según comentan.

Los académicos infieren que estas “adiciones” al Libro de los Ciervos fueron incorporadas mientras el libro se encontraba resguardado en el monasterio. Recientemente, los arqueólogos han informado sobre el hallazgo de lo que se considera los restos del edificio “a solo 80 metros de las ruinas de Deer Abbey (fundada en 1219), cerca del pueblo de Mintlaw en Aberdeenshire”.

En un comunicado emitido por Alice Jaspars, investigador del departamento de Arqueología de la Universidad de Southampton, se detalla que “como hogar del gaélico escocés más antiguo que se conserva, el Libro de los Ciervos es un manuscrito vital en la historia de Escocia. Si bien no se sabe dónde se escribió el libro en sí, se cree que el gaélico en sus márgenes se añadió en el anteriormente perdido Monasterio de los Ciervos “.

“Estas adendas incluyen referencias a la fundación del monasterio, junto con otras concesiones de tierras en el noreste de Escocia. Ahora creemos que en nuestra excavación de 2022, encontramos el monasterio perdido donde estaban escritos", agrega.

El equipo de investigación también recuperó piezas de cerámica medieval, fragmentos de vidrio, un lápiz óptico y tableros de hnefatafl, un juego similar al ajedrez que tuvo su auge en la Edad Media.