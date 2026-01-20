Todos los coches deberán llevar luces V-16 obligatorias desde enero de 2026: pueden representar un riesgo para personas cardíacas. (Fuente: archivo).

A partir de este 1 de enero de 2026, la baliza V-16 obligatoria sustituye definitivamente a los triángulos de preseñalización en carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que no sirve cualquier dispositivo: solo serán válidos en España los modelos certificados por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados.

La medida afecta a millones de conductores y busca reforzar la seguridad vial, evitando que los ocupantes salgan del vehículo en caso de avería o accidente.

No cumplir con esta exigencia tendrá consecuencias económicas. No llevar la baliza V-16 obligatoria o utilizar una no homologada supone una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba por no llevar los triángulos.

DGT: Novedades sobre la baliza V-16 obligatoria y sus multas

Desde la DGT se enfatiza que el propósito no es de carácter recaudatorio. Así lo manifestó la subdirectora del organismo, Ana Blanco, en declaraciones públicas.

“ No existe ninguna intención de imponer multas. Hemos sustituido los triángulos por este dispositivo que contribuye a la seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada mejorará nuestra seguridad ”, ha expresado Ana Blanco en una entrevista en la Cadena Ser.

El organismo, que depende del Ministerio del Interior, aclara que la baliza V-16 obligatoria disminuye la siniestralidad al evitar que los conductores abandonen el vehículo para señalizar.

Adicionalmente, el dispositivo notifica al resto de los usuarios de la vía a través de una señal visible y conectada en tiempo real.

Impacto de la baliza V-16 en marcapasos y desfibriladores

La implantación de la baliza V-16 obligatoria ha suscitado un considerable debate, particularmente en relación con sus posibles repercusiones sobre individuos que utilizan dispositivos cardíacos.

“ La baliza V-16 cambia la programación del marcapasos y la pone a 60 pulsaciones por minuto de forma fija ”, ha relatado el jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona, Manel Castellà, en declaraciones a RAC1.

Según el especialista, “el aparato deja de estar programado tal y como lo había establecido el médico”, debido al potente imán del dispositivo.

Los médicos también advierten que podría anular desfibriladores y recomiendan que los pacientes no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de la baliza.

Vehículos que deberán portar la baliza V-16 obligatoria en 2026

La normativa establece que deberán llevar la baliza V-16 obligatoria los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

El dispositivo debe guardarse cargado en la guantera o en un lugar accesible dentro del vehículo. En caso de avería, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible, como el techo.

Esta obligación figura en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, su uso es recomendable por seguridad, aunque no obligatorio.