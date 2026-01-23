Adiós al carnet de conducir: estos son los casos en los que la DGT puede retirarte el permiso desde los 65 años.

La licencia de conducir en España es el documento oficial que permite a una persona manejar vehículos de motor con seguridad legal, siempre que haya superado los requisitos de formación práctica y teórica. Los conductores pueden obtener el permiso de conducción desde los 18 años para turismos, motocicletas, camiones y otros vehículos, tras aprobar los exámenes establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los requisitos y pruebas para obtener y renovar el carnet de conducir pueden variar según el tipo de permiso y la edad del conductor, ya que la Dirección General de Tráfico adapta los plazos de vigencia y las evaluaciones médicas para garantizar la aptitud física y mental para conducir de forma segura. Aunque no existe una edad máxima para retirar el carnet, a partir de los 65 años la periodicidad de renovación se acorta para aumentar la frecuencia de estos controles.

La aptitud para conducir se evalúa mediante reconocimientos médicos y psicotécnicos obligatorios, que incluyen pruebas de visión, audición, coordinación y reflejos, independientemente de la edad del conductor, y son necesarios para obtener o renovar el carnet de conducir.





Requisitos para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años

La DGT en España aplica reglas específicas a partir de los 65 años, orientadas a asegurar que la persona mantiene las capacidades necesarias para conducir de forma segura, con un enfoque en la evaluación psicofísica antes de renovar el permiso.

Todos los conductores de 65 años o más deben superar un examen médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, que incluye pruebas de visión, audición y capacidades psicomotoras, para verificar que mantienen las aptitudes exigidas por la normativa de tráfico. Si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad crónica o una condición que pueda afectar a la conducción, la DGT puede requerir informes médicos adicionales para evaluar con más detalle la aptitud de ese conductor antes de renovar el permiso. A partir de los 65 años, los carnets de clase B, AM, A1, A2 y A se deben renovar cada cinco años, en lugar de cada diez como ocurre en edades más jóvenes, mientras que los permisos profesionales (como camiones y autobuses) deben renovarse con una periodicidad aún mayor, generalmente cada tres años.

Evaluación de la capacidad para conducir: más allá de la edad. Fuente: Archivo.

Razones por las que la DGT puede denegar la renovación del carnet a mayores de 65 años

La DGT no basa la renovación del carnet de conducir en la edad, sino en la aptitud física y mental del conductor, por lo que enfermedades que afecten de forma significativa capacidades como visión, audición, reflejos o coordinación pueden dificultar o impedir la renovación.

Las pruebas médicas en mayores de 65 años revisan visión, audición, coordinación y reflejos, y si se detectan condiciones que puedan comprometer la seguridad al volante, como déficits sensoriales o problemas neurológicos, la DGT puede recomendar controles más frecuentes o, en casos extremos, denegar la renovación.

A partir de los 70 años, la frecuencia de renovación del carnet se reduce aún más, y se exige un reconocimiento médico más frecuente, con informes que acrediten la constancia de las capacidades necesarias para conducir. Esto responde a la política de seguridad vial que busca evaluar regularmente la aptitud de conductores sénior sin establecer una edad límite para conducir.

Pasos para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años

Para renovar el permiso de conducción a partir de los 65 años debes acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado y realizar el reconocimiento médico, que es obligatorio para evaluar tu aptitud para conducir.

Debes pasar la evaluación médica en el centro autorizado, que incluye pruebas de visión, audición y capacidades psicomotoras, y en caso de condiciones crónicas, es posible que soliciten informes médicos adicionales para certificar que sigues apto para conducir.

La renovación del permiso conlleva el pago de la tasa oficial establecida por la DGT y el costo del reconocimiento médico, que varía según el centro, aunque en algunos casos los mayores pueden beneficiarse de reducciones en las tasas si así lo establece la normativa vigente.