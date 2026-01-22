La DGT no perdona: estos medicamentos pueden complicarte la renovación del carnet de conducir. Fuente: Shutterstock.

La Dirección General de Tráfico (DGT) en España refuerza sus controles de seguridad vial, y una de las áreas de atención es la renovación del permiso de conducir en personas que consumen medicamentos que pueden afectar sus capacidades al volante, para reducir riesgos en carretera.

Desde 2026, la DGT exige que los conductores que estén bajo tratamientos médicos que puedan mermar sus facultades de conducción acrediten aptitud en los centros médicos autorizados antes de renovar el carnet de conducir, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y disminuir accidentes relacionados con estas condiciones.

Medicamentos y tratamientos que pueden influir en la renovación del carnet

Algunos medicamentos y tratamientos pueden influir en la evaluación médica para renovar el permiso de conducir, pero no hay una lista cerrada publicada oficialmente por la DGT; la valoración se realiza caso por caso en función del efecto que los fármacos tengan sobre capacidades psicomotrices. Entre los casos más frecuentes mencionados en medicina del tráfico están:

Ansiolíticos y antidepresivos : pueden producir somnolencia y enlentecer reflejos, lo que afecta la conducción.

Antihistamínicos sedantes : usados en : usados en alergias , pueden provocar somnolencia diurna.

Opiáceos y analgésicos fuertes : pueden afectar la concentración y el tiempo de reacción.

En personas con diabetes que usan insulina, un episodio de hipoglucemia mientras se conduce puede provocar mareos o pérdida de consciencia, y ello se evalúa clínicamente.

Algunos medicamentos pueden afectar la capacidad de manejo (Fuente: Shutterstock)

Enfermedades y condiciones médicas que pueden afectar la renovación del permiso

Además de la medicación, ciertas condiciones médicas pueden influir en la evaluación para renovar la licencia de conducir, siempre bajo valoración médica específica:

Trastornos neurológicos y psiquiátricos graves (como demencia avanzada o estados psicóticos) pueden limitar la capacidad de conducción según la evaluación clínica.

Enfermedades cardíacas con secuelas significativas (infarto reciente, arritmias graves) suelen requerir informes médicos favorables y periodos de recuperación antes de renovar.

Apnea del sueño y otras causas de somnolencia diurna deben estar controladas por tratamiento eficaz para no afectar negativamente la aptitud.

Evaluación médica para renovar el permiso de conducir

Los conductores que requieren valoración por tratamientos o condiciones médicas específicas deben acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se evalúa si el solicitante cumple las aptitudes psicofísicas, perceptivas y motoras necesarias para conducir con seguridad. Según el resultado, la renovación puede obtenerse por un período de vigencia reducido si así lo dictamina la evaluación médica.

Los conductores que estén bajo tratamiento con un medicamento deberán someterse a un control médico(Fuente: Archivo)

Sanciones y consecuencias por no declarar condiciones médicas

La DGT recuerda que ocultar información médica relevante o falsificar datos en la evaluación de aptitud para conducir puede acarrear sanciones, que van desde multas administrativas hasta la retirada del permiso de conducción.

Además, en caso de accidente, las compañías de seguros pueden denegar la cobertura si se demuestra que el conductor conducía bajo efectos de medicamentos o condiciones médicas no declaradas.

Con estas medidas, la DGT busca reforzar la seguridad vial en España y reducir la siniestralidad asociada a conductores con problemas de salud no controlados o tratamientos que puedan afectar sus capacidades al volante, siempre dentro del marco de evaluaciones médicas objetivas y protocolos autorizados.