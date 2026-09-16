Oficial y confirmado | La DGT obliga a llevar este dispositivo en la guantera de todos estos coches: pueden multarte si no lo tienes (foto: ChatGPT)

Los conductores en España deben llevar una baliza V16 conectada en el vehículo desde el pasado 1 de enero de 2026. Este dispositivo sustituyó definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia y se convirtió en el único sistema legal para señalizar un coche inmovilizado en la carretera.

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que la baliza debe guardarse en la guantera del vehículo, permanecer accesible y contar con suficiente batería o carga para poder utilizarse inmediatamente en caso de accidente o avería.

Sin embargo, no cualquier modelo resulta válido. Los automovilistas deben comprobar que su V16 cuenta con conectividad y certificación oficial, ya que las antiguas balizas sin conexión dejaron de estar admitidas como sistema de preseñalización desde comienzos de este año.

El dispositivo permite advertir visualmente al resto de conductores y, al mismo tiempo, transmitir la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de que el conductor salga del coche.

La baliza V16 ya es obligatoria: qué deben comprobar los conductores

Desde el 1 de enero de 2026, únicamente pueden utilizarse como dispositivo legal de emergencia las balizas V16 conectadas y homologadas. Los triángulos dejaron de ser el sistema reconocido por la normativa española para los vehículos matriculados en España.

La DGT mantiene un listado oficial de marcas y modelos certificados para que los conductores puedan comprobar que el dispositivo adquirido cumple todos los requisitos exigidos. Las balizas sin conectividad ya no son válidas para señalizar un vehículo inmovilizado.

La obligación afecta a turismos, vehículos mixtos, vehículos destinados al transporte de mercancías y autobuses , según recoge el Reglamento General de Vehículos.

Una vez activada, la V16 emite una luz intermitente de alta intensidad visible en 360 grados y transmite la posición del automóvil a la plataforma DGT 3.0. De esta forma, otros usuarios pueden recibir información sobre la incidencia a través de los sistemas conectados de tráfico.

Oficial y confirmado | La DGT obliga a llevar este dispositivo en la guantera de todos estos coches: pueden multarte si no lo tienes (foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué pasa si no tienes una baliza V16 válida en el coche

La normativa obliga a disponer de un dispositivo homologado para poder señalizar correctamente el vehículo en caso de una avería o accidente. Por este motivo, llevar una V16 que no esté conectada o que no figure entre los modelos certificados supone no disponer del sistema exigido actualmente.

La principal razón del cambio está relacionada con la seguridad vial. A diferencia de los triángulos, la baliza puede colocarse en la parte más alta posible del vehículo sin que el conductor tenga que caminar por la calzada para señalizar la avería.

La DGT recomienda guardarla siempre en la guantera, en un lugar accesible, y comprobar periódicamente que mantenga suficiente carga. Dependiendo del modelo, el dispositivo puede funcionar mediante pilas o una batería recargable.

Además, la conectividad de la V16 está incluida en el propio dispositivo durante un período mínimo de 12 años, por lo que los conductores no tienen que pagar una cuota adicional ni instalar una aplicación para transmitir la ubicación en caso de emergencia.