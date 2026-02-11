La Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del mundo y su origen está oficialmente vinculado a Atlanta, en Estados Unidos. La fórmula fue desarrollada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton, según la propia compañía y la documentación histórica existente. Sin embargo, en Aielo de Malferit, un municipio de la provincia de Valencia, se sostiene desde hace décadas una versión alternativa. Allí se elaboraba desde 1880 una bebida llamada Nuez de Kola-coca, cuyos ingredientes coinciden en parte con los utilizados en la primera Coca-Cola, lo que ha dado lugar a una reivindicación local sobre el posible origen de la receta. En Aielo de Malferit, la historia no se cuenta como una simple leyenda: hay documentos, testimonios familiares y relatos que vinculan la pequeña destilería local con el antecedente de la receta de Coca-Cola. La Fábrica de Licores J.J. Mompó, establecida en 1880 por Bautista Aparici Belda, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, elaboraba un jarabe llamado Nuez de Kola-coca a base de hojas de coca y nuez de cola, ingredientes que también forman parte de la fórmula original de Coca-Cola. La Nuez de Kola-coca ganó aceptación local e incluso obtuvo medallas en ferias internacionales, según algunos relatos, y fue presentada en eventos en ciudades como Filadelfia en 1885, un año antes de que Pemberton presentara su refresco en Atlanta. Esto ha alimentado la reivindicación de los habitantes de Aielo, quienes aseguran que fue allí donde se desarrolló la idea que eventualmente inspiró el producto estadounidense. En una entrevista con El País en 2018, el entonces alcalde de Aielo, José Luis Pinter, defendió que la receta criada en su localidad puede haber sido el punto de partida de Coca-Cola, y el pueblo ha escrito a la compañía estadounidense buscando el reconocimiento oficial de ese posible origen alternativo. La versión oficial de Coca-Cola es clara: la bebida fue inventada por John Stith Pemberton en 1886 en Atlanta, Georgia, cuando el farmacéutico combinó extractos de hoja de coca (Erythroxylum coca) y nuez de cola (Cola acuminata) con agua carbonatada. El nombre “Coca-Cola” fue sugerido por el contable de Pemberton, Frank Robinson, y el producto se vendió inicialmente como un jarabe con supuestas propiedades medicinales. La propia compañía ha desestimado las afirmaciones de un origen español, diciendo que hay pruebas bien documentadas de que la fórmula fue desarrollada por Pemberton y que las historias alternativas “surgen cada pocos años, pero no cuentan con evidencia concluyente”. Desde su creación, Coca-Cola se expandió rápidamente fuera de Georgia para convertirse en uno de los refrescos más populares del mundo. A pesar de ello, los relatos sobre Aielo de Malferit han persistido durante décadas. En ocasiones, historiadores y locales han señalado que la similitud entre los ingredientes de la Nuez de Kola-coca y la primera Coca-Cola es más que casual, aunque no existe evidencia documental directa de que Pemberton se inspirara en la fórmula española o que la empresa norteamericana adquiriera derechos de esta receta antes de desarrollar la suya propia. Más allá de la polémica histórica, lo que une a Aielo de Malferit con la historia de Coca-Cola es un relato que mezcla identidad local, tradición oral y coincidencias temporales. La existencia de la bebida Nuez de Kola-coca a finales del siglo XIX es un hecho documentado, y su presentación en ferias internacionales antes del lanzamiento de Coca-Cola americana ha sido citada por quienes defienden la teoría valenciana. Sin embargo, los registros históricos más sólidos y la propia compañía Coca-Cola sostienen que la fórmula que conocemos hoy fue desarrollada en Atlanta en 1886 y no está directamente derivada de una bebida española. La narrativa de Aielo sigue siendo vista por muchos como un interesante capítulo de historia local y un ejemplo de cómo las comunidades se apropian de historias para reforzar su identidad cultural, más que como un hecho probado del origen de uno de los productos más emblemáticos del siglo XX. A pesar de la falta de consenso entre historiadores y fuentes oficiales, el debate sobre si la Coca-Cola “nació” en España continúa alimentando el orgullo de los habitantes de Aielo y mantiene viva una historia que, en cualquier caso, forma parte del rico legado cultural de la Comunidad Valenciana.