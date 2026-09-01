Lanzarán un nuevo submarino para la Armada: fue fabricado en España y reforzará la flota nacional (foto: Armada Española)

La Armada Española avanza con paso firme en la modernización de su flota submarina. El submarino S-82 “Narciso Monturiol” se prepara para zarpar en su primera navegación en superficie, un hito clave dentro del programa S-80 Plus.

Construido íntegramente en España por Navantia en los astilleros de Cartagena, este buque representa uno de los mayores logros de la industria de defensa nacional y se consolida como un verdadero orgullo nacional.

Lanzarán un nuevo submarino para la Armada: fue fabricado en España y reforzará la flota nacional (foto: Armada Española) Armada española

El nuevo submarino de la Armada Española que se ha convertido en el orgullo nacional

En abril de 2026, el S-82 ha completado con éxito las pruebas en puerto y se dirige hacia su entrega a la Armada Española durante el transcurso de 2026. Este submarino no solo refuerza las capacidades operativas de la fuerza naval, sino que también promueve la soberanía tecnológica española en un ámbito de suma importancia como lo es la guerra submarina.

El S-82 es parte del ambicioso programa S-80 Plus, concebido para modernizar la flota de submarinos de ataque de la Armada con tecnología de vanguardia. Se trata del segundo de una serie integrada por cuatro unidades: el S-81 “Isaac Peral” (ya en servicio y con experiencia operativa en misiones de la OTAN), seguido por el S-83 “Cosme García” y el S-84 “Mateo García de los Reyes”.

Lanzarán un nuevo submarino para la Armada: fue fabricado en España y reforzará la flota nacional (foto: Navantia). Navantia

El significado detrás del nombre “Narciso Monturiol” para el nuevo submarino

La construcción nacional de estos submarinos refuerza la autonomía de España en el ámbito de la defensa. El nombre “Narciso Monturiol” rinde homenaje al notable inventor catalán del siglo XIX, quien fue un pionero global en el diseño de sumergibles.

Monturiol desarrolló el “Ictíneo”, un barco sumergible innovador que estableció un antes y un después en la navegación submarina.

Nombrar al S-82 en su honor representa la continuidad entre el ingenio histórico español y la excelencia tecnológica contemporánea. Este es el cuarto submarino de la Armada que lleva su nombre, fortaleciendo el vínculo entre tradición y modernidad.

Así es el nuevo submarino de la Armada española que posiciona a España como potencia naval

El “Narciso Monturiol” constituye un submarino diésel-eléctrico SSK-AIP (Submarine Submersible Killer con propulsión independiente del aire) de última generación.

Sus dimensiones aproximadas involucran una eslora de alrededor de 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento cercano a las 3000 toneladas en inmersión. Este submarino puede albergar a una tripulación de más de 30 miembros (hasta aproximadamente 53 según condiciones operativas).

Brinda una considerable autonomía, lo que permite permanecer sumergido durante semanas gracias a su sistema AIP de tercera generación basado en bioetanol, el cual genera energía sin requerir la emergencia a la superficie.

Entre sus capacidades se destacan: