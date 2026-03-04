Las seis fragatas F-80 de la Armada están desplegadas de forma simultánea en seis escenarios estratégicos, en un operativo poco frecuente que moviliza a 1200 efectivos. Desde el océano Índico hasta el mar del Norte, la presencia naval española refuerza compromisos OTAN y operaciones reales. La Armada española mantiene activas a las seis fragatas de la clase ‘Santa María’ (F-80), un despliegue que proyecta presencia naval en un arco geográfico clave. Según informó en nota de prensa, las unidades operan en ejercicios OTAN “de máxima exigencia, operaciones reales de seguridad marítima y procesos avanzados de certificación para el combate, cubriendo un arco geográfico que atraviesa los principales espacios de interés estratégico para España y la Alianza”. Este despliegue simultáneo de las fragatas F-80 implica coordinación logística, capacidad operativa y una demostración de disponibilidad poco habitual en la 41 Escuadrilla de Escoltas, con base en Rota. En el Atlántico Norte, la ‘Santa María’ navega hacia su integración en el ejercicio ‘Dynamic Mariner–Joint Warrior 26’. La fuerza desplegada reúne 25 unidades de superficie, 3 submarinos y 3 aeronaves de patrulla marítima. El despliegue incluye un hito histórico: será la primera vez que el buque cruce el Círculo Polar Ártico, tras una preparación técnica específica para operar en condiciones de frío extremo. En el Mediterráneo central, la fragata ‘Navarra’ participa en el ejercicio ‘Dynamic Manta’, referencia aliada en guerra antisubmarina. La ‘Reina Sofía’ está integrada en el ‘MARFIBEX-26’, reforzando la capacidad anfibia nacional junto al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota. La ‘Canarias’ continúa desplegada en la operación ‘Atalanta’, mientras que la ‘Victoria’ ha regresado recientemente al Mediterráneo tras más de cuatro meses en el Índico. En su tránsito de regreso, tras una escala técnica en La Valetta (Malta), se ha integrado en apoyo asociado a las operaciones OTAN ‘Sea Guardian’ y ‘Noble Shield’. Completa el operativo la ‘Numancia’, inmersa en su proceso de Calificación Operativa para el Combate, último escalón antes de su plena disponibilidad. “Es un hecho muy relevante poder tener desplegadas las seis fragatas de manera simultánea en escenarios y localizaciones tan diferentes”, subraya el capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas. Se trata de “un indicador inequívoco de la capacidad de la Armada”. El comandante destaca además el factor humano como uno de los pilares del despliegue: “El estándar de formación y adiestramiento de nuestro personal es uno de los mejores de la OTAN y es reconocido por nuestros aliados”. Tras más de tres décadas de servicio, las F-80 mantienen plena vigencia como escoltas polivalentes, con capacidades en guerra de superficie y antisubmarina, operaciones de interdicción marítima y defensa antidron. Mantener a la totalidad de la clase F-80 desplegada de manera simultánea supone un reto de planeamiento, sostenimiento y coordinación. Implica tanto a las dotaciones como a los órganos de apoyo en tierra y al conjunto de la cadena logística. “El despliegue simultáneo es un orgullo para las dotaciones y demuestra la cohesión de la Escuadrilla”, reseña el capitán de navío Mira, que sostiene que “el ritmo operativo, lejos de erosionar la moral, consolida el espíritu de equipo y el sentido de pertenencia a una unidad clave de la Fuerza de Combate”.